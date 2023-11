Il nuovo singolo Paola Iezzi spiazza tutti

Paola Iezzi lancia un nuovo singolo ed è una celebrazione del mondo Drag ed avverte che può suonare familiare

Paola Iezzi, la Paola di Paola e Chiara, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “The Queens”.

Il brano è una convincente dedica al mondo drag e fa parte della colonna sonora di Drag Race Italia 3, il popolare programma televisivo in cui Paola è giudice insieme a Paolo Camilli, Chiara Francini e Priscilla, che è anche la conduttrice del programma.

Per questo, al primo ascolto del brano, la stessa cantante ha chiarito che se suonasse familiare il motivo era da ricercarsi nel programma Drag Race Italia. The Queens è un inno di empowerment che invita a brillare sempre, anche quando ci si sente messi all’angolo. Il messaggio del brano è quello di avere il coraggio di mostrarsi per ciò che si è e di prendere in mano la propria vita con determinazione. Paola Iezzi canta: “we are the queens forever, and you know what? Love is love”.

Il singolo è stato scritto da Paola a Stoccolma e prodotto in collaborazione con il produttore musicale svedese Johannes Willinder. La canzone è un mix di dance pop e elettropop, perfetta per lanciarsi in pista e abbandonarsi alla musica in totale libertà.

The Queens e il coraggio di superare le proprie paure

Paola Iezzi ha dichiarato di aver scritto “The Queens” per ricordare a tutti che si può essere regine anche quando si è esclusi. Il brano parla di coraggio e di superare le proprie paure, indossando con fierezza la propria corona.

Il singolo è stato presentato a Milano durante l’unica data italiana del RuPaul’s Drag Race: Werq The World Tour 2023. Paola Iezzi ha trasformato il Mediolanum Forum in una vera e propria discoteca, offrendo al pubblico una performance scintillante insieme alle Queen protagoniste di Drag Race Italia 3.

Il messaggio carico d’amore

Il brano, pubblicato sotto Sony Music Entertainment Italy e Columbia Records Italy, è parte integrante della colonna sonora di Drag Race Italia 3 su Paramount+. Paola, insieme a Paolo Camilli, Chiara Francini e Priscilla (anch’essa conduttrice del programma), compone la giuria della nuovissima stagione.

“The Queens” è molto più di una semplice canzone; è un invito appassionato a brillare sempre, anche quando si è messi all’angolo. Il testo incita ad uscire allo scoperto e affrontare la vita con coraggio, indossando con fierezza la propria corona. “Siamo le regine per sempre, e sai una cosa? L’amore è amore”, recita un verso del brano, sottolineando l’importanza dell’accettazione e dell’amore incondizionato. Con “The Queens”, Paola celebra la diversità ma anche la propria unicità, come un invito ad avere il coraggio di non nascondere la propria verità.