Will Smith beccato con un uomo, l’ex assistente confessa

L’attore ha intenzione di intraprendere azioni legali contro Brother Bilal dopo che quest’ultimo gli ha fatto outing. Will Smith è gay?

L’attore Hollywoodiano, dopo essere appena uscito dallo scandalo agli oscar del famosissimo schiaffo a Chris Rock, Will Smith torna a far parlare di sé caduto di nuovo al centro del ciclone, tra voci e sussurri. Secondo le ultime speculazioni riportate infatti, l’attore di Men in Black ora viene accusato di essere omosessuale: da anni girava la voce per cui Will Smith avrebbe potuto essere gay e ora, sebbene tali voci sarebbero state respinte in passato, l’ex assistente e amico della sta, Brother Bilal ha recentemente dichiarato una lunga intervista dove sostiene e afferma che l’attore sia omosessuale.

Un vero e proprio outing per Will Smith che ora, oltre a lottare contro le malelingue sul suo rapporto da recuperare con Jada Pinkett, sua moglie e quasi ex moglie, dovrà cercare di confutare anche questa voce, di nuovo. Per anni infatti si vociferava tra gli armadietti di Hollywood, che Will Smith non ammettesse il suo vero orientamento sessuale. Ma allora l’attore è davvero gay?

Outing per Will Smith

Dopo un’intensissima intervista, Brother Bilal ex assistente e amico dell’attore Hollywoodiano, Will Smith, svuota il sacco e racconta un aneddoto su di lui che implicherebbe la sua presunta omosessualità.

Brother Bilal infatti sostiene di aver assistito a situazioni inequivocabili che potrebbero suggerire che Will Smith sia omosessuale. All’intervistatrice ha infatti detto che: “Chi mi conosce sa, o anche chi vede i miei social. Io ho lavorato da sempre con tante celebrità. Ero anche molto amico di Will. Ero con lui prima che arrivasse Jade e lei era la donna che tutti volevano. Ma c’erano anche problemi di natura fisica diciamo. Se una donna è abituata a qualcosa di un certo tipo, tu non puoi darle una cosa molto minore. Puoi comprarle 80 auto e jet privati, ma non basta, questo non era certo l’unico problema all’interno di questa coppia. Io sono stato al suo fianco per decenni e posso dirti cosa succede all’interno. Tutti gli altri sanno solo fare speculazioni e dire mezze verità.E una volta l’ho beccato in una situazione particolare.

Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy- Il principe di Bel Air. Ho visto Will con Duane, sul divano. Lui un cervo alla luce dei fari. “.

I portavoci dell’attore hanno però smentito tutto e addirittura parte che Will abbia intenzione di agire per vie legali: “Nulla di quello che avete sentito corrisponde alla verità. Tutta questa storia è stata completamente inventata”.