Cecilia Rodriguez su tutte le furie, il motivo è Ignazio Moser | Lo ha fatto senza dirglielo

Cecilia Rodriguez non si da pace e commenta così il comportamento del compagno: “Come un 20enne”. Cosa le avrà fatto?

Cecilia Rodriguez e il suo compagno Ignazio Moser sono di nuovo sotto i riflettori dei social: la famosissima coppia, dopo le voci che circolavano su una loro presunta crisi, è tornata in pubblico più forte di prima. Le loro foto insieme, li ritraggono affiatatissimi davanti le telecamere e inoltre sui loro profili, hanno postato moltissime stories che li ritraggono insieme nella vita di tutti i giorni. I due si sarebbero conosciuti tra il 2020 e il 2021 durante la trasmissione che la ragazza conduceva su MTV, ovvero, Ex on the beach. Da allora non si sono più lasciati, a parte qualche tira e molla non ufficiale.

Tuttavia però, ultimamente la coppia è stata al centro di una curiosa vicenda che ha mandato su tutte le furie Cecilia Rodriguez riguardo al nuovo look di Ignazio Moser che non sarebbe stato ben accolto dalla modella argentina.

Moser cambia look e Cecilia si infuria

Cecilia Rodriguez non avrebbe ben accettato il nuovo look del compagno Ignazio Moser: dopo il vociferarsi di una crisi nella coppia, i due tornano a far parlare di sé con l’ultima combinata di Ignazio.

il giovane trentatreenne ha recentemente svelato il suo nuovo look, decidendo di rasarsi completamente la barba e mostrando il suo nuovo volto sui social. Sotto il suo ultimo post, aveva deciso di fare ironia sull’accaduto, scrivendo in didascalia: “Ciao sono Ignazio, ho 22 anni e vengo da Trento”. Questo cambiamento ha stravolto la sua immagine portando la sua compagna a non approvare il gesto di Moser. Cecilia Rodriguez ha infatti commentato l’accaduto dicendo che: “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne. Un toyboy? Sono un pò scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso, non sembri tu” ha detto al compagno, mentre succesivamente, nelle sue stories di Instagram avrebbe commentato: “Ho un fidanzato nuovo, giovane, bello e sbarbato”.

La metamorfosi di Ignazio Moser ha sconvolto anche i follower del ragazzo che hanno colto al balzo l’occasione di commentare il suo nuovo look e la sua scelta improvvisa. Sotto al suo post infatti si legge: “Ma come mai questa scelta?”, “Sembri un’altra persona davvero”, “Ha ragione Cecilia”.

E’ anche vero che la barba su di lui era quasi diventata un marchio di fabbrica riconoscibilissimo. Resta da vedere se vorrà mantenere il look e abituare compagna e fan con il tempo oppure se tornerà con una nuova…barba!