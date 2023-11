Linus contro Tananai: voto insufficiente | Gelo in studio

Linus, è stato chiamato ad Amici per giudicare gli inediti dei cantanti. Tra tutti, voto insufficiente per Tananai

Continuano le prove per i concorrenti di Amici Di Maria De Filippi, che quotidianamente vengono messi nella condizione di esibirsi e di testare il loro talento.

Al di là della puntata, in cui come di consueto si assiste alle performance degli allievi di fronte a due giudici di settore (danza e canto), anche nel daytime i ragazzi possono essere chiamati a delle prove ulteriori.

E così, nel corso della settimana, è stato chiamato ad Amici, in veste di giudice, il dj Linus per valutare gli inediti dei cantanti. Tra tutti, lo speaker radiofonico ne ha stroncato in particolare uno, che non ha apprezzato particolarmente.

La gara di inediti

Mentre lo show prosegue con le lezioni e le esibizioni, per i cantanti, oltre alle cover, l’attenzione maggiore è alla proposta dell’inedito che sarà poi il brano con cui potranno avere l’opportunità di girare nelle radio e farsi ascoltare nelle varie piattaforme digitali.

A competere sono quindi Mew, Sarah, Stella, Matthew, Petit, Holden, Lil Jolie, Mida, Aylie e Holy Francisco con i brani che dovrebbero esprimerne i connotati autoriali e canori. Già nelle precedenti puntate, è stata data loro la possibilità di testare la valenza dei loro lavori, girando per le radio e ottenendo una classifica in base al gradimento del pubblico. A giudicarli stavolta è stato invece il guru di Radio Dj, Linus, che ha espresso le sue valutazioni in base alla sua esperienza e naturalmente al gusto personale.

Stroncata “Tananai”

Tra tutti, il pezzo che è risultato ultimo in classifica in termini di gradimento da parte di Linus è stato il brano Tananai scritto da Holy Francisco che lo speaker ha così commentato: “Il singolo è divertente” – ha premesso Linus – “Ma secondo me una canzone po’ incompiuta. Più che una canzone sembra essere un jingle se posso essere sincero. Molto molto orecchiabile, forse anche troppo”.

La classifica ha poi visto trionfare Mew al primo posto con la sua Mercoledì Mai, con un voto di 9,5 e a seguire Lil Jolie, con Follia (9), Holden, con Dimmi che non è un addio (8,5), Che fai di Petit (8), Allergica alle fragole (7,5) di Aylie, Mida con RossoFuoco, Fammi di Matthew (6,5), Venere di Stella (6) e Sarah con Touché (5,5). Insomma, ci sarà da capire se per Holy si mette male, nonostante abbia già superato efficacemente la sfida della scorsa settimana.