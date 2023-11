Giorgia Meloni si sfoga sulla sua situazione sentimentale: beccata al bar con un’amica

Giorgia Meloni immortalata dal settimanale Diva e Donna in uno sfogo concitato con un’amica. Rabbia verso l’ex marito?

Sono passati diversi giorni dal benservito che la Premier Giorgia Meloni ha dato a suo marito, il giornalista Andrea Giambruno, dopo alcuni video trasmessi da Striscia La Notizia, che lo “sbugiardavano” in atteggiamenti poco edificanti e irrispettosi nei confronti di altre colleghe.

Dopo aver annunciato pubblicamente la fine della sua relazione, le voci si rincorrono per fare gossip sull’accaduto post separazione e su come la Meloni stia vivendo questa faccenda.

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato la Premier al bar con un’amica in quello che potrebbe essere stato uno “sfogo” dopo le note vicende. E l’ipotesi è che la rabbia nei confronti dell’ex marito sia ancora calda…

Giorgia Meloni e lo sfogo al bar

Nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, è stato pubblicato un servizio interamente dedicato alle questioni personali della Premier Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip, la donna si sarebbe sfogata sull’accaduto con un’amica, nel corso di una pausa al bar.

Nelle ultime foto pubblicate sul numero in edicola del settimanale, infatti, la Presidente del Consiglio è stata immortalata durante una chiacchierata con un’amica ai tavolini di un bar al centro di Roma. Il servizio spiega che la donna stesse parlando “in modo concitato” e stesse “gesticolando come se qualcosa la impensierisse”, quindi la supposizione è che l’incontro con l’amica fosse da ritenersi focalizzato ad accogliere lo sfogo della Premier.

La relazione con Giambruno

Dopo 10 anni di relazione la coppia, che è finita nel polverone mediatico, sembrerebbe a detta di fonti vicine alla Premier, non essersi mai lasciata, nonostante il comunicato ufficiale che ne aveva dato l’annuncio della fine per opera della stessa Giorgia Meloni.

“I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra” è l’indiscrezione riportata da Oggi e poi rilanciata anche da Dillinger News secondo cui “fonti vicine agli ambienti che muovono la politica hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”, parlando addirittura del mantenimento di una convivenza tra i due, con Giambruno mai uscito dal tetto coniugale. Al momento però queste restano solo delle indiscrezioni e non scalfiscono la fine annunciata dalla Meloni con il suo comunicato ufficiale.