Carol Alt su OnlyFans senza vergogna: “Nudi sì ma con gusto” | Foto da censura

La famosissima attrice internazionale è arrivata alla decisione di aprire un profilo su OnlyFans in cui poserà nuda. Ecco di chi stiamo parlando.

L’icona supermodella e attrice, famosa soprattutto negli anni ’80, si prepara ad un nuovo progetto per la sua carriera: come molti, tra influencer, conduttori e vecchie glorie dello spettacolo, anche lei ha deciso di buttarsi nel mondo di OnlyFans, la piattaforma “social” che permette all’utente di formare un suo canale di comunicazione in cui poter vendere…se stesso.

Onlyfans ormai ha la nomina per essere un circolo di prostituzione online in cui la persona che possiede l’account manda, sotto pagamento di un abbonamento agli utenti che lo sottoscrivono, sue immagini osé o contenuti multimediali di questo genere: la persona in questione però non è costretta a fare nulla che gli o le venga richiesto dagli utenti abbonati, può decidere in tranquillità di non volere o non poter fare determinate azioni ed è tutelata dalla piattaforma stessa.

A quanto pare anche Carol Alt, la supermodella e attrice, ha deciso di sbaracare nel mondo della piattaforma e vendere la propria bellezza agli utenti che vorranno usufruirne.

Carol Alt su OnlyFans

Il profilo OnlyFans di Carol Alt, icona della moda famosissima soprattutto negli anni ’80, sarà curato nei minimi dettagli dalla stessa attrice. L’immensa supermodella ha raccontato infatti a PageSix di essere pronta per questo passo e che non lascerà nulla al caso e ha detto: “Dopo più di quarant’anni di carriera, questa sarà la prima volta che avrò il controllo totale della mia immagine”.

Stando a quanto ha riportato l’attrice, Carol Alt ha deciso di voler gestire il proprio archivio fotografico, affermando di non avere nemmeno una foto che sia davvero di sua proprietà: “Quando mi chiedono se ho delle foto che possono usare per interviste o altro, io ho sempre dovuto chiedere a qualcuno per me. Ora posso scegliere io se scattare o meno le foto, se le voglio oppure no, dire soprattutto: sì, le foto sono mie. Sarà la prima volta che avrò il controllo totale della mia immagine” aggiungendo che si, ci saranno anche “alcune foto di nudo ma fatte con gusto”.

Alt ha anche affermato nei dettagli perché proprio OnlyFans:

“E’ l’onda del futuro. Non farò contenuti pornografici ma ci saranno solo alcune foto nude e quelle che ci saranno saranno fatte con gusto. C’è una bella differenza tra foto volgari e foto di buon gusto e poi non conosco nessuna modella là fuori che non abbia fatto almeno una foto nuda”.