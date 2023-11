Lite in diretta Alda D’Eusanio e Pierluigi Diaco: volano parole pesanti | “Mi rifiuto”

Scambio acceso tra Pierluigi Diaco e Alda D’Eusanio. Si riaccende una vecchia diatriba per colpa è di Striscia la Notizia

Durante l’ultima puntata di Bella Mà Pierluigi Diaco ha voluto commentare il video del botta e risposta tra lui e Alda D’Eusanio, che è stato trasmesso anche a Striscia la Notizia.

Come di consueto, la trasmissione satirica di Canale 5 ha messo in evidenza delle “storture” del piccolo schermo, catturando in maniera ironica alcuni momenti di tv poco edificanti, strappando una risata al pubblico di Striscia.

La messa in onda del video ha scatenato chiaramente i commenti degli interessati, con delle differenze nei toni. Se Diaco ci ha tenuto a giustificare il suo comportamento, Alda D’Eusanio invece ha preferito bacchettarlo.

Il commento di Diaco

Queste le parole di Pierluigi Diaco in merito al video andato in onda durante Striscia La Notizia: “Antonio Ricci, qualche giorno fa, ha mandato in onda uno scambio tra me e Alda nella rubrica cult di Striscia, che è I Nuovi Mostri. E giustamente ha mosso una critica che io accetto: l’anno scorso, quando una nostra opinionista, che è Raffaella Ruzzini, si è lasciata andare ad una espressione, neanche volgare, ma colorita, io l’ho fermata in maniera decisa”.

Ed ha proseguito motivando la sua reazione: “Perché l’ho fatto? Perché il cast di un programma televisivo è differente da noi che siamo più navigati. E perché lo dico? Perché se non avessi messo uno stop a quella definizione colorita avrei dato licenza a chiunque di loro di lasciarsi andare a un vocabolario non all’altezza del pomeriggio di Rai 2. Il confronto che c’è stato tra me e la D’Eusanio, che è una professionista ed è lei che insegna a me, è evidente, non solo per una questione anagrafica ma esperienziale… la responsabilità di un linguaggio colorito. Lei ha detto due parolacce che a me non sono piaciute, ma la responsabilità è di Alda, che viene ospite un giorno in questa trasmissione e poi…”, ha concluso il conduttore.

La risposta della D’Eusanio

La conduttrice però non ha incassato il colpo ed ha bacchettato il collega: “Il linguaggio, se fosse come dici tu… Checco Zalone non può più andare in televisione, Antonio Albanese andrebbe censurato ogni volta che parla. […] Non fare il polemista. La volgarità sta nell’intenzione e nel modo di dire la parolaccia, non nella parolaccia in sé. Non sta’ a fa il moralista che a me non piace quando fai il moralista. Stai a fa l’insegnantino, non sei così. Mi rifiuto di pensarti come insegnantino io a te“, ha commentato Alda.

Pierluigi ha chiuso dicendosi orgoglioso di essere un moralista: “A te non piacerà, ma io lo sono. Io non sono insegnantino, sto esprimendo la mia opinione e te la sto dicendo con rispetto. Non sono un moralista così, lo sono orgogliosamente“. Ed il sipario è calato…