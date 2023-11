Biagio Antonacci festeggia il suo compleanno sui social e Laura Pausini commenta

Biagio Antonacci festeggia così il suo compleanno a cifra tonda su Instagram. Nella foto lui con suo figlio più piccolo e Laura Pausini non resiste.

Biagio Antonacci ha festeggiato così il suo 60esimo compleanno, una meta importante per qualsiasi persona: i 60 anni segnano il confine tra l’età adulta e quella signorile, in cui ci si aspetta che la persona possa guardarsi indietro e non avere più rimorsi in vita.

Ovviamente, nonostante l’età avanzata, Biagio Antonacci continua a fare musica e ad oggi è ancora il cantante italiano con più album all’attivo e numerosi dischi di platino. Proprio per questo ha tenuto a fare un post sul suo profilo di Instagram in cui ha voluto sottolineare il suo non arrendersi al peso dell’età e che, nonostante ormai abbia passato mezzo secolo, lui non si fermerà.

Il post ha ricevuto numerosissimi commenti, tra i suoi follower che ovviamente hanno voluto sincerare i loro auguri ad Antonacci, e i suoi colleghi e amici che hanno voluto augurargli un buon compleanno. Tra questi anche Laura Pausini.

Laura Pausini e il commento alla foto di Biagio Antonacci

Nel giorno del suo compleanno, in risposta all’affetto ricevuto da parte dei suoi fan sui social, Biagio Antonacci ha voluto condividere un momento intimo della sua vita.

Il post che il cantante italiano ha voluto mettere sul suo profilo instagram è accompagnato da una didascalia che copre tre funzioni ben distinte: una dedica ai fan, la gratitudine per i suoi amici e la sua famiglia, e la presa di coscienza di avere ormai più di mezzo secolo.

Sotto la foto infatti la didascalia recita: “60 anni e non capirli. Un figlio piccolo. Un nuovo disco presto. Grazie a voi. Grato”. Queste le parole che Biagio Antonacci ha voluto dedicare in primis ai suoi fan che gli hanno permesso, dopo tanti anni di carriera, di arrivare fin qua ma anche a se stesso che, nonostante quello che si richiede ad una persona che ormai è arrivata all’età avanzata, che è di fermarsi e godersi i frutti seminati durante tutto il suo cammino, non si ferma.

Sotto al post del cantante, oltre alle parole di affetto di fan, amici e parenti, anche la collega Laura Pausini ha voluto dedicargli un augurio: “Fratellone e nipotino”.