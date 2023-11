Sciopero della fame tra i concorrenti del GF: è caos | Situazione allarmante

I concorrenti del reality hanno deciso di fare uno sciopero della fame a sostegno del compagno. Ecco perché lo fanno.

Alex Schwazer rischia nuovamente di non partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi la prossima estate. Il concorrente del reality show Mediaset di quest’anno, Il Grande Fratello, ha ricevuto questa notizia proprio all’interno della casa, assieme agli altri concorrenti. Da quando, nel 2012 era stato squalificato per doping ai giochi di Londra e nel 2016 è riuscito a qualificarsi per Rio ma escluso tra gli atleti partecipanti per una sospensione cautelativa, ora l’atleta italiano potrebbe non partecipare nemmeno alle Olimpiadi della prossima estate.

Lui che era entrato all’interno dello show per raccontare la sua storia in merito a tutta la baraonda creatasi dopo il 2012 sulla sua vicenda, ora crolla davanti le telecamere e i suoi compagni di avventura, all’interno della casa del Grande Fratello, hanno iniziato a pensare ad una drastica azione per protestare contro la decisione della commissione olimpica. Cosa stanno escogitando? Uno sciopero della fame in solidarietà con Alex Schwazer.

I concorrenti per Schwazer

Il campione olimpico, Alex Schwazer, ha vissuto alti e bassi nella sua carriera da atleta: prima positivo al test del doping, poi riammesso alle Olimpiadi senza poter però gareggiare e ora, come misura cautelare, potrebbero saltare anche le Olimpiadi di Parigi della prossima estate.

Schwazer che ora gareggia in un diverso campionato da quello a cui è abituato, ovvero quello del reality del Grande Fratello, ha ricevuto tantissimo supporto dai suoi compagni di avventura ovvero gli altri concorrenti del reality. La possibilità che Alex Schwazer possa non partecipare alle Olimpiadi di Parigi ha avuto un impatto molto significativo su di loro e alcuni concorrenti stanno considerando uno sciopero della fame come atto di protesta.

La notizia infatti ha particolarmente colpito Vittori Menozzi che si è mostrato visibilmente commosso e ha dichiarato di essere a pezzi per l’amico. Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi hanno discusso di un’iniziativa che potrebbe attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e della giustizia sportiva: stanno infatti considerando di attuare un vero e proprio sciopero della fame, cercando di convincere anche gli altri concorrenti in gioco. Tuttavia, la produzione del reality show Mediaset non permetterebbe ai concorrenti di intraprendere uno sciopero della fame. Questa azione comporterebbe seri rischi per la salute mentale e fisica dei concorrenti, soprattutto non potrebbe mandare in diretta i filmati. La produzione ha sempre chiarito di avere la responsabilità del benessere dei concorrenti e di garantirla al 100%.