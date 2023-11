Alessia Marcuzzi e l’accoglienza in RAI | La conduttrice rivela come è andata

In un’intervista al Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi parla della sua età e dell’accoglienza in RAI, dopo aver lasciato Mediaset

Alessia Marcuzzi è un personaggio spumeggiante, con i suoi 51 anni assolutamente ben portati e una verve da eterna ragazzina, che la rende sempre fresca e spontanea.

E’ sicuramente questa l’arma vincente della conduttrice che per 25 anni è stata al timone di tanti programmi di punta di Mediaset, scegliendo poi di lasciare l’azienda per intraprendere delle strade nuove e mettersi in gioco su altri fronti.

Ad accoglierla, quasi subito dopo la dipartita dalle reti di Berlusconi, è stata la RAI e Alessia racconta, in un’intervista recente al Corriere della Sera, le sensazioni di questo cambiamento, nonché il suo rapporto con l’età che avanza. Ci svelerà il segreto della sua eterna giovinezza?

“Io mi sento vecchia dentro”

“Io mi sento vecchia dentro. Ma, se ci penso, mi sento così da quando ho vent’anni”, ha dichiarato la Marcuzzi che, a quasi 51 anni, resta a tutti gli effetti una ragazza e lo dimostra anche nel suo show Boomerissima, condotto su RAI2.

Perché lei è un po’ boomer e un po’ millenial insieme: “Psicologicamente sono un po’ contorta, per questo apprezzo la leggerezza. Ma non significa sentirsi sempre giovani, anzi. Si cresce“. La Marcuzzi non sembra comunque temere l’età che avanza: “Non mi spaventa. Vivo bene l’età che avanza e per certi versi penso che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni. Ma non mi metterei mai in competizione con una donna giovane. Quando faccio certi scatti, sui social, da fatalona, in realtà gioco”.

L’orgoglio per Boomerissima e l’accoglienza in RAI

Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su RAI2 in prima superata sembra aver superato la prova, convincendo pubblico e vertici aziendali. “E una bella soddisfazione. Ho apprezzato poi il supporto di molti amici, come Antonella Clerici, ospite speciale della prima puntata. Ci saranno poi Paola e Chiara e una sorpresa di Amadeus. Ho ricevuto tante manifestazioni d’affetto”.

Ora Alessia si prepara a condurre anche un nuovo show, nato per caso a seguito di un’ospitata da Fiorello in radio: “Tutto nasce quando Fiorello e Biggio diedero per errore il mio numero in diretta tv: quel telefono è diventato una fonte inesauribile di messaggi, tanto che non l’ho buttato. Con diverse persone ho iniziato a chattare, scoprendo tante storie. Ed ecco l’idea di un programma in cui fare sorprese, coinvolgendo amicizie celebri: abbiamo un grande potere che è rendere felici le persone con poco. Quel telefono me lo ha ricordato”.

E alla domanda sulla RAI e come è stato il primo impatto: “La sensazione è di essere entrata in una famiglia di persone che conoscevo da tempo. Mi sono sentita subito accolta. Per 25 anni la mia famiglia è stata Mediaset e sono in buoni rapporti anche oggi con tanti di loro, ma in Rai mi sento tanto protetta”.