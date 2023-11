Il figlio illegitimo della principessa Charlene Di Monaco: chi è e cosa fa nella vita?

“Voglio essere l’ambasciatore di mio padre Alberto di Monaco”, il figlio illegittimo Alexandre si racconta per la prima volta.

Il primo figlio di Alberto di Monaco, Alexandre, nato 20 anni dalla relazione clandestina con Nicole Coste, sceglie di raccontarsi con una intervista alla nota rivista Tatler, in cui si mette a nudo con garbo, ma determinazione.

Sebbene Alexandre Coste, nato il 24 agosto 2003, sia il primogenito di Alberto di Monaco, non sarà mai Principe, perché per legge – modificata da Ranieri in conseguenza delle scappatelle del figlio – solo i maschi nati all’interno del matrimonio possono salire sul trono. Nonostante questo Alexandre resta una spina nel fianco della Principessa Charlene.

Di lui, ha sempre parlato sua madre Nicole Coste che si permise di accusare Charlene di aver alloggiato il figlio nella ala della servitù anziché riservargli una stanza degli ospiti alla Rocca. Sempre l’ex di Alberto non ebbe alcun scrupolo a dire che la grave malattia che colpì la Principessa nel 2021 era una sorta di punizione divina per la sua cattiveria.

Alexandre ha sempre avuto un ottimo rapporto con suo padre Alberto che si è sempre preso cura di lui ed era presente nei momenti più importanti della sua vita. Ora che ha deciso di parlare in prima persona, ha scelto dei toni decisamente più polite della madre Nicole.

La bellezza e l’eleganza nel sangue

Il primogenito di Alberto ha deciso di debuttare sulla copertina di una delle riviste più prestigiose, Tatler, che ha anche ospitato anche sua cugina Charlotte Casiraghi ed altri reali. Alexandre ha il fascino di famiglia, che richiama i lineamenti dolci di Grace Kelly.

Nell’intervista, ha parlato della sua vita sentimentale. È innamorato: “Ci siamo conosciuti a Monaco. Io mi sto trasferendo a New York e lei verrà con me”. Alla base di questo magnifico rapporto ci sono “lealtà e onestà”.

Il rapporto con Alberto e le sorti di Charlene

Per 20 anni Alexandre ha vissuto tranquillamente, lontano dai riflettori, a Knightsbridge, Londra. Ma ora ha deciso di raccontare le sue aspirazioni. Vuole diventare l’ambasciatore di suo padre Alberto e di Monaco. Vuole lavorare al fianco di suo padre nel Principato e come tutti i membri della famiglia Grimaldi è attirato dal mondo della moda: “Adoro Louis Vuitton, Dior, Givenchy. Le grandi case francesi. C’è una connessione culturale che ammiro”.

Charlene è molto preoccupata per il futuro dei suoi figli, Jacques e Gabriella, anche se per ora la legge è dalla sua parte, così come l’opinione pubblica che sembra averla difesa anche commentando il post di lancio dell’intervista, con un’eclatante “Povera Charlene”.