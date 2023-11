Grande Fratello: spunta una lettera segreta tra due concorrenti

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF: la lettera di lui per dichiararle il suo amore e la reazione pazzesca dell’attrice

Una relazione fast and furious quella tra l’attrice Beatrice Luzzi e il collaboratore scolastico Giuseppe Garibaldi all’interno della casa del Grande Fratello.

L’interesse manifestato dalla Luzzi nei confronti del trentenne calabrese sembrava aver smosso in lui una reazione altrettanto positiva, tanto da sfociare in un bacio, ma poi la scivolata che lo ha colto in fallo e ha fatto illuminare l’attrice sulle reali intenzioni del concorrente.

Forse solo di strategia si è trattato visto che Giuseppe si è fatto scappare nel corso dell’eliminazione di Samira Lui, l’attrazione che il ragazzo provava per lei, senza mai aver avuto il coraggio di confessarla: “Conoscendo Samira se le avessi detto quelle cose avrebbe fatto un passo indietro”, ha detto Garibaldi al termine della diretta che ha portato la modella 25enne a lasciare definitivamente la casa del GF. Confessione che non è piaciuta naturalmente alla Luzzi.

Giuseppe e Beatrice ai ferri corti

Dopo le dichiarazioni di Giuseppe, Beatrice non ha esitato ad esprimersi nei suoi confronti con tutto il disappunto e la schiettezza che la contraddistingue: “Giuseppe tu per me non esisti più, evitami, da oggi in poi e per sempre”, ha tagliato corto Beatrice Luzzi, apparsa nelle scorse settimane sinceramente interessata alla conoscenza con il ragazzo. “Ok hai chiesto scusa, va bene grazie”, ha proseguito la 52enne prima di bloccare ogni possibile replica da parte dell’uomo (30 anni).

L’ultimo tentativo di Giuseppe

Pensando che avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha voluto scrivere una lettera a Beatrice Luzzi, ma non ha svelato a nessuno il contenuto. Nemmeno in puntata il gieffino ha voluto dire cosa avesse scritto all’attrice. Durante la notte però la Luzzi è andata in camera da Giuseppe a chiedergli la lettera e solo dopo quasi un’ora di insistenza lui ha ceduto e gli ha consegnato il foglio: “Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano. Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti…Giuseppe”.

A parte il contenuto della lettera, piuttosto opinabile, la cosa più emblematica è stata la reazione di Beatrice. L’attrice di Vivere appena ha finito di leggere ha esclamato: “Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla allora“. Bingo!