Dolcenera, l’incubo degli agenti immobiliari: “Ogni volta che faccio questa richiesta mi guardano come se fossi matta”. Ecco cosa è successo.

Dolcenera non riesce a darsi pace: “Ci provo da quasi 20 anni”. Ecco di cosa si tratta la sua folle richiesta alle agenzie immobiliari. Da non credere.

Emanuela Trane, in arte Dolcenera, la cantante pugliese ora risiede a Firenze con il suo manager e compagno Gigi Campanile. Nonostante però la bellezza della città eterna e delle colline toscane tutt’intorno, Dolcenera è innamorata della città di Milano dove ha vissuto per ben 18 anni.

La cantante infatti ha recentemente rivelato al Corriere della Sera il suo desiderio di acquistare una casa nel capoluogo lombardo, richiesta che sembra non possa mai esaudirsi visto che Dolcenera, ogni volta che si approccia ad un agente immobiliare sembra sorprenderlo e non poco: “Quando faccio questa richiesta gli agenti immobiliari mi guardano come se fossi matta”.

Ma la cantante non demorde e anzi il suo desiderio di traslocare diventa preponderante anche perché sono quasi 20 anni che cerca di comprare un appartamento a Milano.

“Mi hanno chiesto di pagare in nero” ecco cosa è successo a Dolcenera.

Nell’ultimo periodo, l’Italia e il mercato immobiliare soprattutto, cercano un loro equilibrio. Gli studenti delle diverse città universitarie da una parte che denunciano abusi negli affitti, che in città come Roma e Milano sono diventati da far west; il governo attuale che invece pare non preoccuparsi molto della questione, lasciando non solo gli universitari ma anche tanti lavoratori, a dover dividere un letto con quattro coinquilini e pagare somme a dir poco esagerate. Si capisce ora perché le richieste della cantante Dolcenera possano sembrare a dir poco assurde: la cantante sono 20 anni che cerca di comprare casa…a Milano!

A ripresa del fatto che non ci siano regolamentarizzazioni sugli affitti e sul comprare casa, Dolcenera in un’intervista con il Corriere della Sera, la cantante pugliese ha raccontato un aneddoto a dir poco assurdo. Nonostante le difficoltà affrontate finora, Dolcenera spera ancora di riuscire a comprare un appartamento dove prima aveva casa: “Ci provo da quasi 20 anni, forse fino ad ora il karma non mi ha aiutata, ma sono fiduciosa. Ci sono stata 18 anni fa e ho avuto un colpo di fulmine. Abitavo in affitto in corso San Gottardo, vicino piazza XXIV Maggio. Proprio lì, non lontana dai Navigli, ho sentito un’affinità energetica per la vitalità e l’onda di persone che mi travolgeva. Avevo trovato anche un appartamento da comprare ma alla proposta di acquisto mi hanno chiesto di pagare tutta la cifra in nero.”.

“Ho risposto: ‘Siete pazzi!’. Nel 2020 poi è scoppiata la pandemia e sono dovuta tornare a Firenze per il lockdown. Voglio vivere proprio sopra ad un locale milanese .