Fellow Travelers: il retroscena piccante | Quel “piede” fra Matt Bomer e Jonathan Bailey

Fellow Travelers. Matt Bomer e Jonathan Bailey sono due amanti nella nuova serie Paramount+. La loro scena ha lasciato interdetti molti. Ecco cosa è successo.

La nuova serie Fellow Travelers- Compagni di Viaggio, su Paramount+ ha attirato l’attenzione, non solo per la sua trama, ma anche per alcune scene piccanti tra gli attori protagonisti Matt Bomer e Jonathan Bailey. Entrambi gli attori sono infatti apertamente omosessuali e quindi un punto in più per la serie tv che ha scritturato degli attori davvero gay e dando risalto e promovendo la comunità LGBTQ+. La produzione della serie è di Showtime, conta otto episodi e si basa sull’omonimo romanzo di Thomas Mallon.

Sfortunatamente il libro è ancora inedito in Italia, quindi i più curiosi e gli amanti del genere, se vorranno leggerlo dovranno farlo in lingua originale. La promessa della serie tv invece è quello di essere un adattamento fedele del libro, portando le vicende dei personaggi a nuova vita. Nel trailer possiamo già vedere però, una scena che ha subito attirato l’attenzione: ecco di cosa stiamo parlando.

La scena del piede. Cosa c’è sotto?

Dopo l’uscita del trailer della serie, una scena in particolare ha attirato l’attenzione dei fan sul web: quella, particolarmente erotica, tra i due protagonisti.

Nella scena c’è infatti una sequenza in cui il personaggio di Hawkins Fuller, interpretato da Matt Bomer, si fa baciare un piede da Tim Laughlin, interpretato da Jonathan Bailey. Sorprendentemente questa scena è stata girata senza l’ausilio di protesi o qualche escamotage.

Matt Bomer and Jonathan Bailey are already steaming up our screens on #FellowTravelers, and the new series is diving in head – or rather, foot – first! 🦶 https://t.co/7kW8NlHOmM — Out Magazine (@outmagazine) October 30, 2023

Il produttore esecutivo di Fellow Travelers, ha raccontato infatti a Variety come è nata la scena e come è stata realizzata: “Quello è stato un gioco di potere, Tim arriva a casa di Hawkins, per chiedergli un invito a una festa. Chi ha il potere fra i due? Pensereste che lo ha Hawkins perché siamo nel suo appartamento ma Tim ha ribaltato la situazione seducendolo. Il giorno prima di girare quella scena però c’è stato un problema: Bomer ha sbattuto il piede e pensavamo che se lo fosse rotto.” ha detto.

Il giorno delle riprese aveva una grossa fasciatura sul dito e siamo stati costretti ad usare l’altro piede che, ovviamente, gli abbiamo lavato spesso. Glielo lavavamo tra una ripresa e un’altra. Dopotutto quella scena è stata registrata un certo numero di volte”. Insomma quel piede, l’attore, se l’è davvero infilato in bocca.