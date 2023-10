Squid Game diventa un reality, ma nessuno rischia la vita | Tutto sulla serie evento Netflix

Dopo la serie evento Netflix, Squid Game, la piattaforma streaming ha in programma un nuovo spin off sulla serie. Ecco tutti i dettagli.

Dopo il successo travolgente della prima stagione della serie Netflix, Squid Game, la piattaforma streaming più importante al mondo sta preparando un nuovo spin-off dal titolo Squid Game: La Sfida. Ovviamente la notizia di un potenziale sequel della serie coreana, è stata accolta dal pubblico molto più positivamente di quanto non ci si aspettasse: effettivamente la serie tv aveva una conclusione che i produttori avrebbero potuto mantenere “aperta” e quindi senza bisogno di una chiusura narrativa vera e propria.

Ma di cosa parla Squid Game? Per far capire ai novizi il genere della serie tv, Squid Game è una serie distopica ambientata nella capitale della Corea del Sud, Seoul, in cui il protagonista, pieno fino all’orlo di debiti, viene reclutato per un gioco e così tutte le persone che sono nella sua stessa condizione. Viene loro promesso che saranno liberi dai loro debiti se riuscissero a vincere il premio in denaro riuscendo ad arrivare alla fine dello Squid Game senza essere eliminati.

La serie tv si propone come un’aspra critica al sistema governativo e alle politiche sociali della Corea, imbellettata da una narrazione avvincente e uno stile thriller che catturano subito lo spettatore.

Squid Game: La sfida si farà?

La serie originale è riuscita a portare in primo piano un gioco tanto utopico quanto reale, in cui i concorrenti lottano per la loro vita a dei giochi ritenuti innocui perché per bambini.

Tuttavia lo spin-off avrà alcune differenze significative. In Squid Game: La sfida infatti, i concorrenti non rischieranno la vita ma verranno solo eliminati dal gioco in caso di sconfitta. Saranno ancora sottoposti a sfide potenzialmente pericolose e ispirate alla serie originale, che metteranno alla prova le loro alleanze, le loro strategie e la loro personalità: il vincitore avrà comunque l’opportunità di portarsi a casa un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari che può cambiare radicalmente la sua vita. Tuttavia alcuni fan temono che questa nuova serie possa allontanarsi dall’obbiettivo primario della serie originale.

Intanto il trailer rilasciato da Netflix mostra i concorrenti che entrano nella location dove parteciperanno alle sfide anche perché, se non si fosse ancora capito, il nuovo spin-off sarà un reality show dove i concorrenti dovranno partecipare alle stesse sfide della serie tv.