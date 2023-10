Jennifer Lopez ha svenduto una sua villa a Bel Air |Problemi al portafogli?

La Pop star americana potrebbe essere vicina alla bancarotta. Secondo il Wall Street Journal, JLo ha venduto la sua villa per saldare qualche debito. Ecco di cosa parliamo.

Jennifer Lopez, una delle pop star americane più celebri del XI secolo, sembrava recentemente affrontare alcuni problemi finanziari che l’avevano spinta, e quasi costretta, a prendere una decisione abbastanza importante: la vendita della sua lussuosissima villa a Bel Air.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, JLo ha dovuto accettare un prezzo di vendita molto al di sotto del vero valore di mercato della sua dimora e questa sua decisione ha subito allarmato la stampa: davvero una delle pop star più seguite al mondo ha problemi di soldi?

Jennifer Lopez, stando a quanto riportato, avrebbe dovuto affrontare spese abbastanza ingenti per cui si sarebbe vista costretta ad aver bisogno di tanto denaro e subito per ripagare i debiti e, allo stesso tempo, avere liquidità. Ma di quali spese parliamo?

Le caratteristiche della villa

La lussuosa villa di Jennifer Lopez a Bel Air è stata venduta per una cifra di 34 milioni di dollari, una somma notevolmente inferiore rispetto alla stima che era stata fatta dell’immobile.

Ci aggiriamo infatti, intorno ai 40 milioni e più il vero valore della villa della pop star, che nonostante tutto, ha voluto chiudere l’affare al ribasso. Che Jennifer Lopez avesse bisogno di soldi, è un’ipotesi inimmaginabile nell’immaginario quotidiano eppure è così: la gravità della situazione economica di JLo è sottolineata proprio da questo avvenimento per cui la decisione sarebbe dipesa nella necessità di liquidità da parte della cantante, per questo la decisione di vendere l’immobile.

La villa è stata descritta come una lussuosissima tenuta situata su un terreno di circa 8 acri, circondata da boschi e costruita con materiali pregiati come la pietra. L’elenco delle caratteristiche di questa dimora è davvero maestoso: 9 camere da letto, 13 bagni, una piscina a sfioro, una sala cinematografica con 30 posti a sedere, una palestra, un laghetto con spiaggia (ovviamente privati), una casa per gli ospiti e persino un anfiteatro con 100 posti a sedere.

Ecco perché la vendita di una magione così grande da parte di Lopez ha attirato subito l’attenzione dei media. Sempre secondo il Journal e l’articolo che lo citava di Fanpage, Jennifer Lopez è davvero andata vicino la bancarotta.

Purtroppo però le ragioni non sono state fatte note né dalla stampa americana né tantomeno dalla cantante.