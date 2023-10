Scoppia la coppia a Matrimonio a prima vista: non c’è più niente da fare tra loro

Matrimonio a Prima Vista Italia: scoppia una coppia. A darne annuncio è lei, con un post molto duro dal suo profilo Instagram

Sono in corso le puntate della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia e subito fa notizia la rottura di una coppia che si è conosciuta grazie al programma.

Lo show che scommette su un incontro duraturo per una coppia al primo appuntamento, sembra aver collezionato una serie di successi sentimentali, ma altrettanti flop. Il team degli esperti, che nelle ultime edizioni è composto da Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto deve aver fallito in taluni casi nell’identificare le affinità elettive dei concorrenti che sembravano invece aver dato vita a coppie affiatate ed efficaci.

È il caso di due dei volti più chiacchierati di tutte le edizioni del controverso esperimento sociale, giunto all’undicesima edizione (ottava consecutiva per Discovery e Real Time).

I due diretti interessati si sono conosciuti proprio grazie alla rispettiva partecipazione a Matrimonio a Prima Vista Italia ma hanno preso parte a due edizioni diverse, innamorandosi senza aver concorso allo stesso match stabilito dal team del programma. A raccontarci come è andata è proprio la protagonista della coppia, che ne ha dato notizia sul suo profilo Instagram.

Francesca e Andrea, si dicono addio

A dare annuncio della fine della loro storia sono stati proprio loro: Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Lei è stata tra le protagoniste della seconda edizione italiana, andata in onda nel 2017 su Sky Uno, mentre lui tra i concorrenti della quinta edizione, la seconda per Real Time.

Entrambi, alla decisione finale da prendere dopo un mese, avevano deciso di rimanere con i rispettivi coniugi: lei con Stefano Protaggi e lui con Nicole Soria.

Le motivazioni della rottura

Se la storia tra Andrea Ghiselli e il suo “match” scelto dagli esperti è giunta al termine poco dopo quel “sì”, per Francesca Musci e Stefano Protaggi il matrimonio è stato più duraturo. Dopo cinque anni, tuttavia, anche tra loro la relazione è naufragata.

Ghiselli ha conosciuto Francesca Musci nel 2021, poco dopo la rottura con Protaggi. Tra i due ex volti di Matrimonio a Prima Vista Italia è dunque scoppiato l’amore, dopo una crisi passeggera, che si è concretizzato nel luglio 2022 con la nascita di un figlio. A un anno di distanza dal lieto evento, però, è stata Francesca Musci ad annunciare la rottura: “Volevo dirvi solo una cosa. E’ facile (forse troppo) giudicare dall’esterno. O meglio cercare di capire cosa veramente sia successo… Rimango dell’idea che una relazione, quando finisce, non c’è mai “chi ha ragione”. Ogni persona ha le sue. C’è solo chi sta meglio e chi sta male, chi va avanti e chi è fermo a metabolizzare… Sono una donna, sono una mamma. Volevo solo una famiglia. E su questo sono sincera…Ho mandato giù tanto, ho aperto la mia casa per il bene del nostro bambino. ma quando quel “poco” di rispetto manca…la porta di casa mia si chiude. C’era una volta, c’era un amore…ma a senso unico. A volte l’istinto animale è più forte.”