Il rifugio segreto di Massimo Giletti: dove si nasconde il conduttore

Massimo Giletti ha appena rilasciato un’intervista per Grimaldi Lines: “Rispondo a tutto ma non parliamo dell’Arena”.

L’intervista a Massimo Giletti, ex conduttore del programma Arena che andava in onda sui canali Rai, ci porta nell’affascinante mondo di una delle personalità più controverse in Italia. C’è chi lo odia, chi lo ama e chi invece lo sopporta: sta di fatto che il suo show volenti o nolenti è sempre stato seguitissimo la domenica sera.

Recentemente infatti Massimo Giletti ha voluto rilasciare un’intervista con Maria Concetta Mattei, giornalista per il giornale online Grimaldi Lines. Durante l’intervista gli occhi di tutti sono rimasti incollati su di lui, tuttavia il conduttore ha posto subito un veto sulle domande da potergli fare:

“Rispondo a tutto ma non parliamo dell’Arena, trasmissione chiusa dall’azienda Rai. Ora sono a La7 e parto con un altro progetto, una nuova avventura e tanti stimoli. Mi tuffo in una diversa Arena. Stop”.

Il rifugio segreto di Massimo Giletti

La discussione si è spostata poi sulla relazione con la natura, alla quale Massimo Giletti è molto legato e a cui non potrebbe mai rinunciare. Infatti all’intervistatrice ha detto che: “Sono un piemontese che ama molto la montagna, mi piace camminare in mezzo ai boschi e respirare il profumo degli alberi specie dopo la pioggia, quando è più intenso, quasi inebriante… però non c’è nulla come il mare che riesca a regalarmi SERENITA’. Il mare è uno sguardo verso l’infinito. La linea sul suo orizzonte rappresenta un pò la sfida della mia vita: andare lì e poi ancora oltre. Per scoprire cosa c’è”.

Il conduttore ha continuato inoltre dicendo che: “Sono sempre stato uno che cerca”. Questo possiamo dire che come etica lavorativa, rispecchia molto Giletti che nel lavoro è sempre stato uno sperimentatore instancabile, sempre in cerca di nuove opportunità e avventure. Nonostante la sua carriera abbia attraversato diversi settori, il conduttore ha voluto sottolineare che: “E’ vero, faccio quello che mi piace, sempre con passione.”. Poi il conduttore si rivela e ha confidato alla giornalista del suo rifugio segreto dove va per abbassare la tensione dal lavoro: “Ho un posto speciale per le mie vacanze, un’isola segreta, piccolissima, nel Mediterraneo. [..] Da lì poi mi spingo dove l’acqua è più profonda e il blu e il blu più intenso, dove puoi osservare i delfini e capisci che ill mare è gioia. E’ condivisione, non conflitto. Uno spazio di incontro, anche con se stessi”.

Nel corso degli anni, Giletti ha intrapreso diverse carriere prima di diventare ciò che è oggi. Ha persino sperimentato la vita di marinaio a bordo di una nave cargo. Sicuramente un uomo con tante storie da raccontare: sarà per questo che è diventato ciò che è oggi?