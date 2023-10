Lana Del Rey accusata di Satanismo ai suoi concerti: la sua replica non si fa attendere

La cantante è stata accusata da una donna sul web di invocare demoni satanici durante i suoi concerti. Sarà vero?

Nel mondo dell’intrattenimento, le voci e le accuse stravaganti sono all’ordine del giorno. Questa volta, la popstar Lana Del Rey si è trovata al centro di un insolito scandalo. L’accusa? Invocare demoni durante i suoi concerti.

L’accusa è stata lanciata dall’influencer Traci Coston, con un seguito di 300.000 follower su Instagram, attraverso un video pubblicato su TikTok.

Nel suo video, Coston sostiene che Lana Del Rey pratiche la stregoneria durante le sue esibizioni e invoca addirittura demoni. Per supportare questa affermazione audace, ha presentato un video girato durante uno spettacolo dell’artista.

Secondo Coston, Lana Del Rey avrebbe ammesso di praticare la stregoneria e utilizzare questi rituali per rendere la sua musica più accattivante. L’influencer va persino oltre, sostenendo che i demoni invocati dall’artista sono in qualche modo trasferiti al pubblico presente ai suoi concerti, mettendo a rischio la vita delle persone.

Il video su tiktok

È importante notare che queste affermazioni sono al di là della realtà e si basano su convinzioni personali e teorie del complotto. Non esiste alcuna prova concreta che la popstar Lana Del Rey sia coinvolta in pratiche occulte o che invochi demoni durante i suoi spettacoli. La risposta della cantante pop all’accusa, non si è fatta attendere: Lana è stata diretta e senza mezzi termini.

La cantante ha commentato direttamente il video di Coston, affermando di conoscere la Bibbia meglio di lei e rifiutando le accuse con un pizzico di sarcasmo. Inoltre, ha suggerito che l’influencer stesse emanando un’energia negativa.

Lana Del Rey claps back at woman accusing her of “demonic energy”: “B!tch I know the Bible verse for verse better than you do. PS you’re giving off super gremlin energy. Not in a good way.” pic.twitter.com/ScBL2UWmGw — Pop Crave (@PopCrave) October 9, 2023

Questo non è il primo caso in cui una celebrità viene coinvolta in accuse di stregoneria o satanismo, spesso alimentate da teorie del complotto o da pregiudizi. Tuttavia, è importante considerare tali affermazioni con uno spirito critico e basarsi su fatti concreti anziché su supposizioni infondate.

Lana Del Rey responds to woman who accused her of witchcraft: “B!tch I know the Bible verse for verse better than you do. PS you’re giving off super gremlin energy. Not in a good way.” pic.twitter.com/88LxCMGmg1 — Pop Base (@PopBase) October 9, 2023

In un mondo dove la narrazione sensazionalistica può diffondersi rapidamente attraverso i social media, è essenziale valutare in modo critico ciò che leggiamo e ascoltiamo, evitando di abbracciare teorie del complotto prive di prove. In fondo, le accuse di stregoneria e demoni sembrano appartenere più al mondo della fantasia che a quello della realtà.