Mara Venier e Nicola Carraro, oltre vent’anni di amore

Nicola Carraro, marito di Mara Venier è apparso in uno scatto sui social su una sedie a rotelle. Cosa è successo?

Mara Venier è avvolta da un alone di mistero e di tensione in queste ore per un post pubblicato sui social, ma poi prontamente eliminato. Solo qualche giorno fa, la conduttrice aveva voluto condividere con i suoi follower tutto l’amore per il marito con una dolce dedica per il loro anniversario di matrimonio.

La notizia sembra riguardi suo marito Nicola Carraro. La Zia della tv, infatti, come sottolineato da diversi media in rete, ha condiviso una storia su Instagram che mostrava il compagno di vita in sedie a rotelle, salvo poi cancellare tutto.

Il post però non è passato inosservato ai fan che si sono preoccupati e chiesti cosa fosse accaduto ed ha comunque fatto il giro del web. Al momento nessuna dichiarazione in merito e il mistero e la preoccupazione aumentano.

Nicola Carraro in sedia a rotelle

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto alla Venier e soprattutto a Carraro anche perché i diretti interessati non hanno dato alcuna informazione particolare ufficiale né smentita a proposito delle varie notizie che stanno uscendo sul loro conto.

L’unica cosa che pare essere chiara è che la Venier abbia condiviso su Instagram un contenuto, poi rimosso, in cui suo marito appariva seduto su una sedie a rotelle e apparentemente intento a fare una videochiamata, probabilmente con un nipotino.

La reazione dei social e l’amore di Mara

Sui social, i più attenti, hanno immortalato tale scatto che, come detto, è stato rimosso dopo poco. Probabile che non si tratti di nulla di grave per Carraro, magari solo dei normali controlli di routine. ma perché Mara avrebbe dovuto pubblicarlo per poi eliminarlo?

La conduttrice ha ricondiviso lo scatto alcune ore dopo scrivendo: “Tutto bene, ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… e l’amore porta bene sempre”, forse giustificando il gesto, ma senza dare troppe spiegazioni. Solamente pochi giorni fa, ricordiamo che la coppia aveva festeggiato ben 23 anni d’amore.

E Mara aveva dichiarato pubblicamente il suo amore per Nicola con una dedica sui social: “E sono 23 amore mio. 19/9/2000”, aveva scritto la conduttrice. “E sono passati 23 anni. Auguri amore mio”, erano state, invece, le parole di Carraro. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno chiarimento oppure l’episodio andrà a finire nel dimenticatoio.