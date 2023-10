Giacomo Urtis: Il compleanno di Jenny e il cambiamento Personale

Jenny festeggia il suo compleanno con il sorriso ritrovato. Ora che ha iniziato la sua transizione MtF è sicuramente una persona nuova. Ecco tutti i dettagli.

Giacomo Urtis ha recentemente festeggiato il suo 46º compleanno in uno stile unico e inaspettato. L’ex medico estetico dei vip, noto anche come Jenny dopo la sua transizione, ha scelto di celebrare questa occasione speciale con una mise sorprendente.

Per l’occasione, Jenny ha indossato una tutina nera aderente con pantaloncini corti, una scelta di abbigliamento che ha attirato l’attenzione. Ma ciò che ha reso davvero unico il suo look è stata la coroncina che ha posato con grazia sulla testa, recante la scritta “Happy Birthday,” e i guanti rosa. Per completare il suo stile, ha sfoggiato un vistoso girocollo di Swarovski intorno al collo, conferendo al suo aspetto un tocco di eleganza e glamour. La festa per il compleanno si è svolta presso il ristorante Diandra, situato nel cuore di Roma, dove Jenny ha goduto della compagnia dei suoi amici più stretti.

Tra i presenti, figurano Antonella Mosetti, il pr romano Antonello Lauretti, Valerio Rossi e Sara Luna, amici storici del festeggiato.

Il compleanno di Jenny

La serata è stata allietata da una deliziosa cena a base di pesce e ha raggiunto l’apice con l’arrivo della torta, completa di candeline da spegnere. Tutti hanno applaudito festosamente mentre Jenny ringraziava e mostrava il suo entusiasmo.

La presenza delle persone a lui care ha reso questo compleanno un momento indimenticabile.

Ma il compleanno di Jenny è anche un momento per riflettere sulle recenti trasformazioni della sua vita. L’ex medico estetico ha apertamente parlato del suo percorso di transizione, sottolineando di aver iniziato a prendere ormoni. Ha condiviso la sua soddisfazione per il modo in cui appare ora, affermando che si sente a suo agio con se stesso. Questo cambiamento personale ha anche influenzato positivamente la sua vita relazionale, spiegando che il suo aspetto attrae una vasta gamma di interessi da parte di altre persone.

Il compleanno di Jenny, rappresenta non solo un momento di festa e gioia con gli amici, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo percorso personale e sulle sfide e le trasformazioni che ha affrontato. La sua determinazione nel vivere la sua vita autenticamente e con fiducia è un messaggio di ispirazione per molti.