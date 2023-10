Al Bano e Romina di nuovo insieme: l’occasione rende l’uomo ladro

Presto la ex coppia Albano e Romina potrebbe riunirsi in vista di una bella novità famigliare. Di cosa si tratta?

Dopo i festeggiamenti degli 80 anni di Albano, sembra sia in arrivo una lieta novella per la famiglia del cantante, la notizia potrebbe essere arrivata proprio in questi giorni e il pancione già si vede. Albano Carrisi e Romina Power potrebbero molto presto coronare per la quarta volta il loro sogno di diventare nonni.

Nonostante non siano una coppia ormai da diversi anni, Al Bano e Romina Power hanno ancora oggi un bellissimo rapporto, non solo per la loro collaborazione professionale, ma anche nel rispetto della loro famiglia allargata. Sembra che il numero dei componenti possa allargarsi di più nei prossimi mesi, perché una delle figlie della coppia sarebbe incinta.

Albano Carrisi ha da poco festeggiato i suoi 80 anni. L’artista per l’occasione ha organizzato un mega concerto-evento dove si è riunito non solo con il suo pubblico, ma anche con il resto della sua famiglia e delle persone a lui più care. Sul palco, non è potuta mancare proprio Romina Power con la quale il cantante negli anni ha creato una bellissima famiglia.

Chi è la figlia di Al Bano e Romina incinta

A lanciare lo scoop sarebbe stato il settimanale Diva e Donna, che dà già per certa la notizia, corredata da una foto finita in prima pagina. La figlia che potrebbe far diventare Al Bano e Romina Power nonni per la quarta volta sarebbe Romina Jr.

L’ex opinionista di Oggi è un altro giorno, infatti, sarebbe stata paparazzata con un piccolo pancino sospetto. A far sembrare più veritiera la sua gravidanza anche la posizione della sua mano, sulla pancia come ad accarezzarla. La showgirl non ha voluto ancora darne notizia ufficiale, ma se tutto è vero come racconta il giornale, molto presto sarà “costretta” a vuotare il sacco.

La felicità dei futuri nonni

Mamma Romina e papà Albano sarebbero felicissimi della notizia, anzi non vedrebbero l’ora di diventare di nuovo nonni. I due cantanti sono già, infatti, nonno e nonna dei tre nipotini, figli di Cristel e il marito Davor Luksic.

Romina Jr non ha ancora rendere pubblica la notizia, che però adesso finirà inevitabilmente sotto l’attenzione di tutti. Non è ancora emerso chi è il padre del bambino e nemmeno il suo sesso. Quel che sappiamo è che Romina Carrisi ha una relazione che va avanti da più di un anno con Stefano Rastelli, regista che ha lavorato in Rai e grazie al quale la showgirl ha avuto un’aggancio per entrare tra gli affetti stabili di Serena Bortone. Non ci resta quindi che attendere una replica ufficiale dalla diretta interessata.