Le accuse su Letizia Pretis infiammano: l’ex ha parlato chiaro

Riflettori puntati su Letizia Petris del GF per alcune dichiarazioni che hanno irritato la sua ex compagna (e non solo).

A distanza di qualche giorno dal suo ingresso nella casa del GF, Letizia Petris – che nella vita fa la fotografa – si è confidata con la sua compagna di avventura Rosy Chin raccontandole degli spaccati della sua vita privata.

Letizia ha dichiarato di aver vissuto una storia d’amore importante, ma parecchio complessa all’età di diciassette anni. In seguito alle parole della Petris, è intervenuta l’attuale compagna dell’ex ragazza che tramite delle Instagram Stories ha voluto rilasciare una sua opinione in merito. Il suo, non è stato però l’unico intervento critico nei confronti della confidenza della Petris. Vediamo cosa è successo.

Le accuse contro Letizia Petris

L’attuale concorrente del Grande Fratello ha raccontato qualche retroscena inedito riguardo a questa storia d’amore, che non è stato apprezzato da Francesca Frigieri, l’attuale compagna dell’ex della Petris, di nome Nicole.

“È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all’anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno”, ha confessato Letizia. Ebbene, parole che non sono passate inosservate alla diretta interessata, Nicole, e non solo a lei.

Francesca Frigieri ha replicato alle dichiarazioni della gieffina sul suo profilo Instagram con dei post in cui lascia intendere che la relazione tra lei e la sua compagna non risalirebbe a tanti anni fa, bensì ad alcuni mesi fa. “Letizia, Letizia, nessuno sapeva della tua esistenza e né chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo ma hai scritto qualche messaggino di troppo ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché eri già fidanzata anche tu, ma in effetti, sei abituata ad avere questo tipo di comportamenti con le persone. Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok. Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosino quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l’una dell’altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta”, queste le parole della compagna della ex di Letizia.

Ira funesta anche dalla ex compagna di Letizia

Ma non è finita qui. Anche Nicole, la ex compagna di Letizia, ha voluto esprimersi in merito alle dichiarazione della concorrente del GF ed i toni sono stati tutt’altro che morbidi: “La persona con cui è stata fidanzata sono io” – ha dichiarato Nicole Conte – “Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è. Mi dispiace solo per il padre perché per il resto è una persona falsa, ipocrita e poco bella. Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito. E ancora fino ad un mese fa mi scriveva perché doveva “scusarsi con il mio cuore” e poi non faceva altro che mettere zizzania con la mia morosa. Poi dice che ha chiuso 4 anni fa? Falsa e basta!”.