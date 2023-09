Dwayne Johnson: La fama e il suo lato luminoso | Ecco cosa ha detto l’attore

L’attore è stato molto esplicito a rispondere ad una domanda fattagli su Instagram. Quali sono i lati negativi e positivi della fama? Ecco cosa ha detto.

Dwayne Johnson, noto come “The Rock,” è famoso per la sua imponente presenza e la sua carriera nel wrestling e nel cinema. Tuttavia, in uno dei suoi recenti video su Instagram, ha affrontato una domanda che spesso si pone chi vive sotto i riflettori: quali sono gli aspetti negativi e positivi della fama?

Con il suo solito carisma, Johnson ha risposto con franchezza e ironia. Ha iniziato con un sorriso, dicendo: “Mi ricordo sempre che non avevo i soldi per l’affitto.” Questa dichiarazione incarna la sua umiltà e la sua connessione con le sue radici. Dwayne Johnson non è certo un uomo che può passare inosservato a Los Angeles o in qualsiasi altro luogo. La sua imponente statura e la sua fama lo rendono facilmente riconoscibile. Tuttavia, nonostante la sua notorietà, Johnson sostiene che non ci siano aspetti negativi nella fama. Ha sottolineato che è grato per il percorso che lo ha portato alla celebrità, poiché ricorda bene quanto le cose fossero difficili prima:

“Non c’è lato negativo,” ha affermato Johnson con determinazione. “Sono stato un fortunatissimo figlio di ****, sono famoso da tanto tempo, e mi rendo conto che non ci sono lati negativi della fama, perché mi ricordo come andavano di merda le cose prima.”

Il Video Di The Rock

Johnson continua a condividere il suo punto di vista sulla celebrità, sottolineando che cerca sempre di rimanere con i piedi per terra: “Cerco sempre di tenere questo bene a mente,” ha detto. “Cerco di non dimenticarlo mai, mi dico sempre: ‘Tra un giorno mi sfrattano’, mi mantiene affamato. Per me non ci sono aspetti negativi nella fama.” L’aspetto positivo della celebrità per Johnson è la possibilità di influenzare positivamente le persone in tutto il mondo. La sua fama gli offre una piattaforma per diffondere messaggi di ispirazione e motivazione.

Johnson condivide un consiglio prezioso per coloro che aspirano alla fama. Invita le persone a non inseguire ciecamente la celebrità, ma piuttosto a perseguire l’eccellenza in ciò che fanno. Ha dichiarato: “Ho imparato negli anni a non inseguire la fama, dico sempre questo alla gente che oggi sta lavorando per sfondare: non inseguite la fama, inseguite la grandezza in qualcosa. La fama arriverà, magari no, ma se siete bravissimi in qualcosa, durerà.”

Le parole di Dwayne Johnson ci ricordano che la celebrità può avere sfaccettature diverse, ma l’umiltà e l’attenzione all’eccellenza sono le chiavi per affrontare la fama con successo.