Alex Belli e Delia Duran: la storia del loro amico a quattro zampe Bella

Il legame speciale della coppia con il loro amico a quattro zampe.

Alex Belli e Delia Duran sono uniti anche dall’amore nei confronti di Bella. Tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è stato senza ombra di dubbio Alex Belli. L’attore, pronto ora a prendere parte anche a Tale e Quale Show, ha attirato su di sé diverse discussioni anche e soprattutto per via della sua relazione con Delia Duran. Polemiche a parte, i due sembrerebbero essere uniti l’uno all’altra anche dall’amore per uno speciale amico a quattro zampe di nome Bella.

Bella, il cane di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli, attore noto per la sua partecipazione alla soap opera CentoVetrine, ha preso parte per volere anche di Alfonso Signorini alla sesta edizione del Grande Fratello Vip diventando ben presto assoluto protagonista dell’intero reality show.

Dopo la fine del proprio matrimonio con Katarina Raniakova, Belli ha intrapreso una nuova relazione con la showgirl venezuelana Delia Duran, con i due che si mostrano in continuazione sui propri profili social in compagnia anche del loro cane Bella. Il loro amico a quattro zampe, un volpino di Pomerania dal pelo bianco, è amatissimo da tutti i fan della coppia, il che ha addirittura spinto Belli e Duran ad aprire un profilo social dedicato appositamente a lei dal nome di Bella_Bellidog che ha superato ampiamente i diecimila follower.

Bella è entrata a far parte della vita di Alex Belli e di Delia Duran in occasione del compleanno della venezuelana il 26 luglio del 2021. Nel corso di questi due anni non sono però mancati alcuni episodi che hanno suscitato polemiche da parte dei follower dei due. In particolare, la mente va allo scorso anno, con la coppia che prese la decisione di tingere di rosa shocking Bella. Le foto erano state condivise da Alex tramite alcune storie su Instagram, con i vari utenti che si sono subito lamentati evidenziando come i cani non siano ovviamente degli oggetti.

In risposta a ciò, Delia Duran aveva poi affermato come per tale look si fosse affidata ad un centro di toilettatura per cani e come il prodotto che avevano utilizzato fosse del tutto naturale e vegetale oltre che assolutamente innocuo per gli animali.

Chi è Delia Duran

Delia Duran e Alex Belli si sono sposati il 26 giugno del 2021 poco più di due anni dopo essersi incontrati per la prima volta. Il loro matrimonio non è però stato ufficiale, con i due che si sono scambiati una sorta di promessa sulla parola.

Delia, così come Alex, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e prima ancora, nel 2019, a Temptation Island. Originaria del Venezuela, la showgirl ha iniziato fin da piccola ad avvicinarsi al mondo della recitazione per poi apparire in alcune telenovelas venezuelane. Arrivata poi in Italia, Delia si è molto presto affermata come modella entrando a far parte stabilmente anche del mondo della televisione: degni di menzione i suoi ruoli nelle fiction Il bello delle donne e L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo.