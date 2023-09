Uomini e Donne: il noto volto del programma in terapia | Cosa c’è che non va

Un ex tronista di Uomini e Donne posta un video in cui racconta il suo percorso psicoterapeutico. La confessione di Matteo Ranieri.

Matteo Ranieri è un nome noto tra i tronisti di Uomini e Donne. Il lottatore di Recco, 29 anni, iniziò il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi come corteggiatore di Sophie Codegoni, di cui poi è stato anche la scelta, ma una volta usciti la storia non è decollata.

In seguito, è stato invitato dalla redazione a continuare a prendere parte allo show come tronista e Matteo, incoraggiato dal pubblico in studio, ha accettato ed è subentrato al posto di Matteo Fioravanti, che ha fatto la sua scelta in anticipo. Nel programma aveva intrapreso una conoscenza con Martina Viali, che però decise di abbandonare il programma. Poi il tronista si avvicinò ad una nuova corteggiatrice, Federica Aversano e successivamente per lui entrarono due nuove ragazze: Nicol e Valeria.

Una volta terminata la sua esperienza come tronista, il lottatore dall’animo sensibile e gentile è scomparso dalle scene televisive, ma è di questi giorni un suo annuncio sui social.

Sembra che il lottatore abbia dovuto affrontare un percorso psicoterapeutico per risolvere alcune insicurezze e fragilità ed ha voluto raccontare ai suoi fan questa esperienza per incoraggiare tutti coloro che si trovassero nella sua stessa condizione a farsi aiutare.

Le parole di Matteo Ranieri

In un video emotivo, Matteo Ranieri ha condiviso la sua esperienza con la terapia, dichiarando: “Dalla psicologa è andata direi abbastanza bene, nel senso che – anche dalla mia faccia probabilmente non sembra – sto meglio. Mi è servito, mi serve sempre perché andare a lavorare su noi stessi è importante. Sia quando stiamo male che quando stiamo bene, a maggior ragione quando non stiamo bene.”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a condividere il suo percorso, rivelando: “La prima volta che sono andato dallo psicologo aveva sedici anni, è stato dopo un attacco di panico, e poi ho lavorato su me stesso. Perché poi quando ce l’hai, quando ti viene un attacco di panico, la paura più grande che hai è che ti torni, che ti venga di nuovo. È una sensazione non definibile a parole…Comunque se ti viene un attacco vuol dire che c’è qualcosa che non va. E quindi bisogna fare un percorso e lavorare su questa cosa. Bisogna trovare un po’ di coraggio e io spero che facendo questo video qualcuno che magari ha paura di andare a parlare con una persona prenda coraggio e lo faccia.”

La necessità di farsi aiutare

Condividendo la sua storia, Ranieri ha voluto motivare tutti coloro che possano trovarsi ad affrontare problemi psicologici, di qualunque natura, a farsi aiutare per approfondire le cause di un male di vivere che non sempre si riescono ad individuare autonomamente.

Per lui, come racconta nel video, è stato fondamentale ricorrere all’aiuto di un professionista per scavare all’interno delle sue fragilità ed imparare ad accettarle, cercando una strada per affrontare la vita in modo più sereno. Di sicuro i suoi fan avranno apprezzato la schiettezza e la trasparenza con cui l’ex tronista si è aperto con loro, senza nascondersi dietro un’immagine artefatta.