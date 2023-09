Emma Roberts Accusata di Commenti Trasfobici Sul Set di American Horror Story

L’attrice avrebbe fatto delle battute a sfondo transfobico contro la sua collega Angelica Ross, sul set. Ecco cosa è successo.

L’attivista transgender e attrice Angelica Ross ha accusato l’ex co-protagonista Emma Roberts di averla deliberatamente chiamata con il genere sbagliato quando le due lavoravano insieme in “American Horror Story: 1984“. In un recente intervento su Instagram Live, Angelica Ross ha raccontato che Roberts aveva insinuato che lei fosse un uomo durante una pausa sul set.

La situazione è sorta mentre Ross stava conversando con Roberts e il regista John J. Gray. In modo scherzoso, Roberts si era lamentata con Gray del fatto che Ross fosse stata cattiva con lei. Gray aveva cercato di calmarla dicendo: “Va bene, signore, basta. Torniamo a lavorare.” Ma la replica di Roberts aveva scioccato Ross: “Intendi dire signori?” Questa implicazione trasfobica da parte di Roberts, secondo Ross, l’aveva profondamente indignata.

Ha spiegato che temeva di essere considerata il problema se avesse reagito, perché sapeva che in passato chi aveva sollevato simili questioni aveva subito conseguenze. Inoltre, Ross ha sostenuto che Roberts spesso si comportava in modo manipolativo sul set di AHS: 1984, facendo sottintendere che l’attrice si dilettasse a giocare con la psicologia delle persone. “Sembrava che tutti volessero combatterla tutto il tempo perché giocava a giochi mentali sul set,” ha dichiarato Ross riguardo a Roberts.

Roberts vs Ross

Ross ha sostenuto che la star di Nancy Drew è riuscita a sfuggire a conseguenze grazie al fatto che aveva reso chiaro che era la numero uno nella lista delle chiamate e quella che comandava.

In un altro episodio, Ross ha dichiarato che Roberts aveva fatto un altro commento transfobico su di lei durante le riprese. Ross aveva imitato l’accento di un collega di fronte a Roberts, e quest’ultima aveva deciso di imitarla:”Emma ha poi imitato la mia voce e la mia risata abbassandola di diverse ottave. Sono rimasta scioccata,” ha detto Ross, aggiungendo che si è sentita a disagio riguardo alla sua voce sul set dopo quell’episodio. Huffington Post ha cercato un commento da parte di Roberts, ma non ha ricevuto una risposta immediata. Tuttavia, sembra che Roberts abbia cercato di scusarsi con Ross.

Quest’ultima ha pubblicato un aggiornamento su X: “Grazie a @RobertsEmma per aver chiamato e scusato, riconoscendo che il suo comportamento non era da alleata. Lascio aperta la porta per discutere ulteriormente il suo desiderio di fare meglio e sostenere cause di giustizia sociale con la sua piattaforma.”

L’incidente sollevato da Angelica Ross evidenzia l’importanza della sensibilità sull’argomento e dell’empatia nell’ambiente lavorativo, specialmente quando si tratta di questioni delicate come l’identità di genere. Soprattutto pone l’accento su come l’identità di alcune persone nella comunità LGBTQ+ non sia ancora riconosciuta nel sociale come un qualcosa di non inventato ma di reale e tangibile.

La situazione offre anche l’opportunità di riflettere su come le parole e le azioni possano influenzare profondamente gli altri, e di promuovere la comprensione e il rispetto reciproco nella nostra società in continua evoluzione.