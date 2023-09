Stefania Orlando sul Grande Fratello

Stefania Orlando intervistata al talk show Casa Chi dice la sua sull’edizione di quest’anno del Grande Fratello

Dopo la pausa estiva è ripartito il format Casa Chi, il talk ideato da Signorini che approfondisce le dinamiche della casa del Grande Fratello. La prima ospite è stata Stefania Orlando. La conduttrice ed ex vippona ha commentato i nuovi gieffini ed ha mosso alcune critiche ad una concorrente in particolare.

Sembra che la Orlando sia già riuscita ad individuare i personaggi con cui il pubblico potrebbe simpatizzare e quelli che invece risulterebbero più artefatti e meno limpidi, atteggiamento che non paga nel reality.

Stiamo parlando di Rosy Chin il cui atteggiamento inziale non è piaciuto a Stefania, mentre ha apprezzato particolarmente Beatrice Luzzi. Su entrambe le concorrenti la orlando si è espressa commentandone i comportamenti tenuti all’interno della casa.

La critica della Orlando

“A me Beatrice mi piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto. Ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi pretendi che gli altri debbano accettarle a tutti i costi”, ha dichiarato la Orlando.

Ed ha poi proseguito rivangando la sua edizione del GF: “Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e poi veniva puntualmente nominata. Non significa che se tu ti metti a cucinare per tutti poi nessuno ti nomini. Non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Lei decide quello che si mangia e quando. Ma che pizza ragazzi dai vi prego”.

I rapporti con gli ex Gieffini

La Orlando è poi stata interrogata sui rapporti cn gli altri componenti della edizione del GF cui aveva preso parte e si è così espressa: “A distanza di anni siamo ancora tutti un po’ legati. Nonostante le diatribe e le discussioni abbiamo sempre legato tutti nella nostra edizione. Se c’è qualcuno che è sparito o che mi ha deluso? Non ti dico che mi sento tutti i giorni con tutti, ma i cuoricini sui social ce li mettiamo sempre e ogni tanto ci sentiamo. Le persone con cui ero in contatto dentro la Casa continuano ad essere presenti nella mia vita, non come priva ed è ovvio sarebbe impossibile. L’affetto rimane e non c’è nessuno che si è allontanato. Pensa che anche con Dayane ci siamo scritte ultimamente”.

E sembra che nonostante il tempo, qualche ricordo bello questa esperienza se la sia portata dietro: “Ricordi più belli? Con Tommaso ne abbiamo passate tante. Quando abbiamo cantato Maledetta Primavera, era un momento in cui ci siamo ritrovati. – ha continuato Stefania – Avevamo messo in dubbio il nostro affetto e ci siamo ritrovati, è stato bello ed emozionante. Poi è stato bello il legame che avevo costruito con Giulia e poi brutto quando il legame con Giulia Salemi si è spezzato perché lei era amica di Dayane che era la mia antagonista”.