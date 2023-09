Mariah Carey, la famiglia si allarga

La famiglia della celebre cantante Mariah Carey si è allargata di altri due membri: ecco di chi si tratta.

Solo poche ore fa Mariah Carey ha condiviso sui social la sua gioia davanti alla notizia che nella sua famiglia sono arrivati due nuovi personaggi molto importanti. La cantante ha infatti postato una foto su Instagram, insieme anche ai suoi figli gemelli di dodici anni, Moroccan e Monroe, mentre sorridono tutti mentre tengono in braccio i nuovi arrivati.

La cantante è senza dubbio una delle più importanti del mondo della musica da oltre trent’anni. La sua carriera è iniziata nel 1987, ovvero quando lei aveva solo diciotto anni. Il suo primo album è stato Mariah Carrey nel 1990 e da lì è stato un successo dietro l’altro. Si è affermata come una delle artiste musicali degli anni ’90 e ancora oggi le sue canzoni sono ascoltatissime.

Della sua vita privata, si sa che è stata sposata dal 1993 al 1997 con Tommy Mottola, ex presidente Sony. Nel 2008, invece, si è legata al rapper Nick Cannon, con il quale ha avuto i due gemelli, Monroe e Moroccan nel 2011. La coppia si è separata nel 2014, per poi divorziare definitivamente nel 2016, rimanendo comunque in buoni rapporti. In seguito, la cantante è stata fidanzata con il magnate James Packer e con il ballerino Bryan Tanaka.

Mariah Carey, chi sono i nuovi “figli” adottivi Nacho e Rocky

La bella famiglia di Mariah Carey si è allargata di due nuovi membri, Nacho e Rocky. Si tratta di due dolcissimi cuccioli di gatto, che da qualche giorno vivono ufficialmente in casa Carey. La cantante ha condiviso la novità con una foto su Instagram, che in pochi secondi ha ottenuto migliaia di like e condivisioni.

Il ritratto familiare è molto tenero, e mostra l’artista di Fantasy vestita comodamente, circondata dai figli e dai gattini, che sono stati chiamati Nacho e Rocky Junior. Alla foto ha aggiunto la didascalia: “L’estate continua… Anche se ci provo, non riesco a smettere! Vi presentiamo #DemKittens, i nuovi membri adottivi della famiglia: Nacho e Rocky Junior“.

Le frasi erano anche una citazione a un brano molto noto della cantautrice, Can’t Let Go, contenuto nell’album Emotions, pubblicato nel 1991. I fan hanno immediatamente aggiunto like e commenti entusiasti alla foto, complimentandosi con il loro idolo per i nuovi “figli” adottivi.