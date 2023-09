Bad Boys 4 si farà? Ecco i piani di Will Smith e Martin Lawrence

In attesa che ripartano i lavori, I registi di Bad Boys 4 fanno trapelare qualcosa sul nuovo capitolo di Mike e Marcus

La batosta ricevuta a conti fatti e riprese e montaggio concluso per Batgirl, non è passata e i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, dopo la cancellazione del film da parte della Warner Bros. Discovery hanno pensato intanto di esprimersi sul prossimo film. In lavorazione Bad Boys 4, momentaneamente sospeso causa scioperi, i due registi sembrano avere bene a mente come dovrà svolgersi questo nuovo capitolo della saga.

La coppia Will Smith – Martin Lawrence è al momento a bocce ferme visti gli scioperi in corso SAG-Aftra e WGA per rivendicare i diritti di addetti e attori del mercato hollywoodiano. Ma qualcosa Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno voluto accennare per destare curiosità tra i fa del genere.

Cosa ci aspetterà nel nuovo capitolo di Bad Boys?

Nonostante il periodo burrascoso per i due registi, hanno comunque trovato il tempo per suggerire cosa ci aspetterà nel quarto capitolo della saga di Bad Boys, che arriva dopo Bad Boys (1995), Bad Boys II (2003) e il recente revival diretto proprio da loro, Bad Boys for Life (2020).

“Diciamo che il titolo che ci piacerebbe, non so se lo accetteranno, sarebbe tipo Bad Boys Ride or Die, perché Bad Boys 4 Life l’hanno già preso! Ehi, non sapevamo mica che ce ne sarebbe stato un quarto! […] Ma comunque quello che succede in questo capitolo è che, secondo me, c’è molta più commedia. Il terzo aveva un tono drammatico. Con questo abbiamo proprio l’intenzione di far ridere la gente e di farla divertire al cinema. Martin alzerà l’asticella a questo giro. La storia rappresenta il culmine dell’arco narrativo di Marcus Burnett”, hanno dichiarato i registi.

Il cast del film

Bad Boys 4 potrà contare sulla presenza nel cast di alcuni ritorni degli interpreti dei capitoli precedenti, tra cui quelli di Paola Núnez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig. I produttori sembra abbiano affidato a Eric Dane il ruolo di un villain, ma attualmente non è stato annunciato alcun dettaglio della parte dell’attore, recentemente tra gli interpreti della serie Euphoria.

Il precedente film aveva incassato ben 426 milioni di dollari ai box office internazionali, con un debutto a quota 73 milioni. L’uscita di Bad Boys 4 nelle sale americane è al momento fissata al 14 giugno 2024.