Linda Evangelista fa un disperato appello all’oncologo | Ecco cosa ha detto

La modella ha pregato molte volte dopo la recidiva ma questa volta non ce la fa più. Ecco come ha esordito.

Linda Evangelista, l’iconica supermodel degli anni ’90, ha affrontato una dura battaglia con il cancro al seno non una, ma due volte in soli cinque anni. La sua storia di coraggio e resilienza è emersa recentemente attraverso un’intervista al Wall Street Journal, dove ha condiviso dettagli intimi sulla sua lotta contro questa malattia devastante, incluso un appello disperato al suo chirurgo oncologico dopo una recidiva.

Nel 2018, Linda ha scoperto di avere il cancro al seno durante una routine mammografica. Senza esitazione, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico, optando per una mastectomia bilaterale, nonostante le sue speranze di non dover mai più affrontare questa minaccia. Ha spiegato: “I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale. Pensavo che sarei stata a posto per il resto della vita. Che non sarei morta per un cancro al seno.”

Tuttavia, nel 2022, Linda ha ricevuto un altro duro colpo quando è stato scoperto un nuovo nodulo. Questo evento ha gettato ombre di preoccupazione e paura sulla sua vita già turbolenta. Continua a leggere cosa è successo.

Il disperato gesto di Linda Evangelista

In questo momento critico, Linda ha rivolto un appello toccante al suo chirurgo oncologico, esprimendo la sua determinazione a sconfiggere il cancro.

Ha chiesto con franchezza: “Scavami un buco nel petto. Non deve sembrare carino. Voglio che tu scavi. Voglio vedere un buco nel mio petto quando hai finito. Mi hai capito? Non morirò di questo.” Queste parole manifestano la determinazione straordinaria di Linda Evangelista nel suo combattere questa terribile malattia. La sua richiesta di un approccio chirurgico aggressivo sottolinea la sua ferma volontà di sopravvivere e di non essere sconfitta da questa malattia.

Inoltre, Linda ha condiviso la sua delusione quando le è stato comunicato che il suo “punteggio oncotipico era orribile.” Questo punteggio è un indicatore della probabilità di recidiva, e nel caso di Linda, indicava una possibilità relativamente alta. Questo ulteriore colpo ha evidenziato la durezza della sua battaglia e la sua volontà di affrontare qualsiasi sfida per la sua sopravvivenza.

Un esempio di forza, determinazione e coraggio di fronte a una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. La sua storia ci ricorda l’importanza della consapevolezza sul cancro al seno e dell’accesso a cure di alta qualità.