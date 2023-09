Gary Oldman a Napoli per girare con Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino a Napoli per girare il suo nuovo film, con un cast ricco e sorprendente tra cui anche Gary Oldman.

Tanta attesa per il prossimo e nuovo film di Paolo Sorrentino che in questo periodo sta girando sul set a Napoli.

Come sempre un cast ricco di partecipazioni italiane ma dal respiro internazionale, oltre a tante star hollywoodiane.

Ancora si hanno poche informazioni relativamente al tema del lavoro, al titolo ed ai ruoli degli attori che fanno parte del progetto, pertanto aleggia intorno a questa prossima pellicola un’alea di mistero, come misteriosa è la sua protagonista, una donna.

Di recente, è emerso tra gli attori anche il nome del premio Oscar Gary Oldman, che si è aggiunto alla pletora dei nomi che parteciperanno al decimo film del regista.

Alcuni nomi che faranno parte del cast

Si tratta, come noto, di una produzione italo-francese, che conta tanti esponenti napoletani del cinema: Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e la debuttante Celeste Dalla Porta. A questi si sono aggiunti, come anticipato Gary Oldman e altri due attori napoletani molto noti come Nello Mascia e Biagio Izzo, il primo spesso presente nei film di Mario Martone e con Sorrentino in L’uomo in più e il secondo alla sua prima prova con Paolo Sorrentino.

L’incontro tra il regista ed Oldman sembra essere stato magico e fortunato. Ancora non si conosce il ruolo dell’attore né la trama del film, ma Sorrentino intervistato da Variety ha rilasciato qualche anticipazione.

Sorrentino e la sua Partenope

Sorrentino aveva dichiarato qualche tempo fa che al centro del film c’era una donna di nome Partenope, “che porta il nome della sua città ma non è né una sirena né il mito” che dà il nome al luogo su cui sorge Napoli e ai suoi abitanti, spesso per questo definiti partenopei.

La sua storia ha inizio con la sua nascita, avvenuta nel 1950, e ripercorre tutto il lunghissimo repertorio della sua esistenza: la spensieratezza della gioventù e la sua scomparsa, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi”. Ci attendiamo un nuovo capolavoro.