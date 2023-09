Universe Most Wanted: il progetto di Dave Bautista non si farà | Ecco cosa è successo

Si arena il progetto tanto amato dall’attore e che tutti stavamo aspettando. Universe Most Wanted non si farà. Ecco perché.

È giunto il momento di gettare l’ancora su un’attesa che sembrava non avere fine: il film Universe’s Most Wanted, con Dave Bautista nel ruolo principale, è stato ufficialmente dichiarato defunto. Questo progetto cinematografico, che prometteva di essere un’avventura di fantascienza e fantasy mozzafiato, ha trascorso gli ultimi anni in fase di sviluppo, alimentando le aspettative degli appassionati di cinema e fan di Dave Bautista in tutto il mondo. Tuttavia, ora è giunto il momento di dirsi addio a questa ambiziosa opera cinematografica.

La sinossi del film, datata 2021 e pubblicata su Variety, ci faceva sognare: “Il film si concentra su una piccola città che riceve una sorpresa gigante quando una navicella spaziale che trasporta i criminali più ricercati e pericolosi dell’universo si schianta nel loro giardino. Presto lo sceriffo e suo figlio diventano eroi quando si trovano ad aiutare un pacificatore intergalattico (Bautista) a impedire al gruppo disorganizzato di prigionieri alieni di fuggire e conquistare il mondo.” Questa premessa affascinante prometteva un’avventura epica e un mix di azione, commedia e avventura che avrebbe entusiasmato gli spettatori. Ma allora cosa è successo?

Cosa è successo al progetto di Bautista?

Tuttavia, le speranze dei fan sono state infrante quando il produttore Stuart Ford ha dichiarato che il progetto è entrato in stallo a causa di problemi legati al cast e alla creatività.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha concluso in modo inequivocabile: “Nessuno è coinvolto al momento. È morto.” Questa dichiarazione ha gettato una pesante ombra sulla possibilità di vedere mai il film realizzato. Per i fan di Dave Bautista, questa notizia è un’amara delusione. L’attore aveva dimostrato il suo talento in una serie di film di successo, tra cui Guardians of the Galaxy e Blade Runner 2049, ed era destinato a diventare il punto di riferimento di Universe’s Most Wanted. La notizia della sua uscita dal progetto è stata un colpo per coloro che attendevano con impazienza di vederlo in un ruolo così intrigante. Fortunatamente, però, i fan di dell’attore non dovranno attendere troppo a lungo per vederlo sul grande schermo.

Il suo prossimo film, Dune: Parte Due, è in programma per l’uscita il 15 marzo 2024 e rappresenta una nuova occasione per vedere Bautista in azione. Mentre Universe’s Most Wanted può essere morto e sepolto, il talento di Dave Bautista continua a brillare in progetti futuri e a ispirare gli appassionati di cinema di tutto il mondo.