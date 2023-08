Comandante: trama, trailer e cast del film con Favino

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Comandante il nuovo film con Pierfrancesco Favino che sarà in concorso al Festival di Venezia. Recupera qui il trailer.

Il prossimo grande evento cinematografico si prepara ad illuminare la 80ª Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia, e lo fa con il film Comandante diretto da Edoardo De Angelis e con l’acclamato attore Pierfrancesco Favino nel ruolo del Comandante Salvatore Todaro.

Questo epico film d’apertura della competizione, prodotto da Indigo Film e O’Groove con Rai Cinema, promette di catturare l’attenzione e i cuori del pubblico.

Trama e Trailer

Comandante si svela come un racconto avvincente ambientato durante i drammatici giorni della Seconda Guerra Mondiale. Nel ruolo del Comandante Salvatore Todaro, Pierfrancesco Favino incarna la forza e il coraggio dell’eroe dei mari. La storia si svolge nei primi giorni del conflitto globale, quando il Comandante Todaro guida il sommergibile Cappellini della Regia Marina in battaglia, con la sua determinazione a combattere il nemico senza mai dimenticare la sua umanità.

Il film si concentra su un evento cruciale: l’incontro notturno con il mercantile belga Kabalo, un’esperienza che porterà a una sfida mozzafiato tra i due equipaggi. Nel mezzo delle acque oscure dell’Atlantico, il Comandante Todaro prende una decisione che cambierà le sorti di entrambi i gruppi: salvare i naufraghi belgi destinati a una morte certa, in conformità con la legge del mare. Questa scelta audace e compassionevole lo costringe a navigare in superficie per giorni, mettendo in pericolo la sua vita e quella dei suoi uomini, sfidando il nemico e dimostrando il suo spirito italiano indomabile.

Cast e Curiosità

Oltre all’encomiabile interpretazione di Pierfrancesco Favino nel ruolo del Comandante Salvatore Todaro, il film vanta un cast talentuoso.

Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D’Amico arricchiscono l’esperienza cinematografica con le loro abilità attoriali. La sceneggiatura di Comandante è stata magistralmente creata da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis, prendendo ispirazione dall’omonimo romanzo edito da Bompiani. Le coinvolgenti musiche del film sono state composte da Robert Del Naja, noto per le sue partiture in film come Bullet Boy, Trouble the Water, The UK Gold e Akilla’s Escape.

La produzione di Comandante è frutto della collaborazione tra diverse case di produzione, tra cui Indigo Film, O’Groove, Rai Cinema, Tramp LTD, VGroove, Wise Pictures, e il coinvolgimento della Marina Militare e Cinecittà.

Con una storia potente, un cast straordinario e un’ambientazione storica avvincente, Comandante promette di essere un trionfo cinematografico all’interno della competizione a Venezia 80.

La dedizione e il coraggio del Comandante Todaro incapsulano l’essenza di un eroe che affronta le avversità con compassione e forza, ispirando il pubblico di tutto il mondo.