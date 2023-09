Il mago di Oz: “Toto” il cane sarebbe stato pagato più di diversi attori | Ecco cosa è successo

Il cagnolino che nel film interpretava il cane della protagonista aveva uno stipendio più alto rispetto ai suoi colleghi umani. Ecco perché.

Il mondo del cinema è noto per i suoi intrighi, le storie dietro le quinte e gli affascinanti dettagli che spesso sfuggono al grande pubblico. Uno di questi dettagli affonda le sue radici nel cuore del classico cinematografico Il mago di Oz, e riguarda un attore a quattro zampe il cui stipendio sorpassava di gran lunga quello di molti attori umani. Parliamo di Terry, la cagnolina che ha interpretato Toto, il fedele compagno di Dorothy.

Il ruolo di Toto nel film è stato reso immortale dalla graziosa performance di Terry, un Cairn Terrier. Terry non era solo un cane da compagnia, ma un membro prezioso del cast, al punto che il suo addestratore, Carl Spitz, riusciva a incassare ben 125 dollari a settimana per il suo talento. Considerando l’epoca, questa cifra sarebbe equivalente a circa 2.729,38 dollari oggi.



Terry, tuttavia, non era una new entry nel mondo del cinema. Prima di conquistare il cuore dei fan come Toto, aveva recitato in altri 7 film, dimostrando la sua versatilità e professionalità sul set. Uno dei film più noti in cui aveva recitato era La mascotte dall’aeroporto, accanto a una giovane Shirley Temple.

La scelta di Terry per il ruolo di Toto non fu casuale; la sua somiglianza con l’immagine dell’animale descritta nel libro di L. Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz, che ha ispirato il film, la rendeva la candidata ideale per il ruolo.

Stipendi da Star: Attori a due zampe contro Terry

Mentre Terry riceveva un cospicuo stipendio per la sua interpretazione, gli attori principali del film avevano compensi variabili. Judy Garland, la talentuosa interprete di Dorothy, guadagnava 500 dollari a settimana, un importo notevole per l’epoca, equivalente a circa 11.000 dollari oggi.

Ray Bolger, l’attore che interpretava lo Spaventapasseri, e Jack Haley, l’Uomo di Latta, ricevevano rispettivamente 3000 dollari a settimana. Bert Lahr, che recitava nei panni del Leone codardo, aveva uno stipendio di 2500 dollari. Intrigante è il fatto che Margaret Hamilton, l’attrice che interpretava la Malvagia Strega dell’Ovest, guadagnava solo 1000 dollari a settimana, una cifra notevolmente inferiore a quella dei suoi colleghi maschi. Questo potrebbe essere attribuito al fatto che all’epoca le donne erano spesso sottopagate rispetto agli uomini nel mondo del cinema.

Vi era poi un gruppo di attori che impersonavano gli allegri Mastichini, gnomi affidati ad attori affetti da nanismo. La loro retribuzione variava da 50 a 75 dollari a settimana, a seconda se avevano battute o meno. In qualche caso, riuscirono a guadagnare 100 dollari a settimana. Nonostante gli stipendi modesti, questi attori rimangono nella storia del cinema, essendo stati onorati con una stella sulla celebre Walk of Fame.

Nonostante gli intrighi e i dissapori tra gli attori umani, sembra che Terry abbia portato tranquillità e fedeltà al set. A differenza degli attori che interpretavano i Mastichini, Terry non sembra aver causato problemi alla sua padroncina, Judy Garland. La sua performance toccante e la sua connessione con il pubblico rimangono un punto luminoso nella storia del cinema.