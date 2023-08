Denis Villeneuve suggerisce un possibile ‘Dune 3’: “Ci sono parole sulla carta”

Al via ad un possibile teaser di Dune 3. Il regista ammette di avere già una sceneggiatura scritta. Ecco tutti i dettagli.

L’ambizioso regista premio Oscar, Denis Villeneuve, non sembra aver ancora esaurito le profondità del mondo di Arrakis dopo la sua imminente Dune: Parte Due. In un’intervista recente a Empire infatti, Villeneuve ha condiviso con entusiasmo le sue aspirazioni per un terzo capitolo nell’epica serie di film di fantascienza, rivelando: “Se riuscissi a completare una trilogia, sarebbe un sogno che si avvera.”

Mentre il regista si trova ancora a lavorare sodo sulla sua attesa Dune: Parte Due, ha fatto sapere agli appassionati che Dune: Parte Tre è già in fase di progettazione. Con un sorriso misterioso, Villeneuve ha ammiccato: “Posso confermare che ci sono parole sulla carta. Siamo in una fase iniziale di sviluppo, ma l’entusiasmo è palpabile.”

Il terzo capitolo ipotetico trarrebbe ispirazione daMessia di Dune, il sequel diretto del romanzo originale Dune scritto da Frank Herbert nel lontano 1965.

Herbert ha continuato la saga con altri quattro romanzi, tra cui Figli di Dune e Dio imperatore di Dune. Dopo la scomparsa di Herbert nel 1986, suo figlio Brian ha ampliato ulteriormente l’universo di Dune con prequel e sequel. Villeneuve ha svelato che la sua adattazione di Messia di Dune si concentra sulla visione originale di Herbert, che intende lanciare un messaggio di avvertimento più che celebrare un eroe.

Dune 3 è in progettazione

Tuttavia, Villeneuve ha ammesso che se l’adattamento di Messia avesse l’opportunità di vedere la luce, sarebbe anche l’ultimo capitolo della sua personale incursione nel mondo di Dune:

“Dopo quel punto, i libri iniziano a diventare più… esoterici,” ha scherzato il regista. Mentre i fan attendono con impazienza l’uscita del secondo capitolo della saga, che proseguirà la storia di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, coadiuvato da Chani, nel film Zendaya, e dai Fremen nella sua lotta per la vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia, Villeneuve sembra determinato a gettare le basi per un finale epico della sua trilogia immaginata.

Tuttavia, l’entusiasmo per un possibile terzo capitolo è temperato dalla consapevolezza che il regista considera gli sviluppi successivi dei romanzi di Dune come sempre più complessi ed esoterici.

Con Dune: Parte Due posticipato al 15 marzo 2024 a causa di complicazioni produttive, l’attesa per il futuro della saga si fa ancora più stimolante, poiché Villeneuve cerca di dare una chiusura memorabile alla sua visione unica dell’universo di Dune.