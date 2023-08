Liam Neeson spiega perché non va a più a confessarsi | Ecco cosa ha detto

Liam Neeson condivide un aneddoto divertente sulla sua esperienza con la confessione durante l’adolescenza. Ecco cosa ha detto.

Liam Neeson, noto attore irlandese, è cresciuto nella fede cattolica e ha persino fatto il chierichetto. Tuttavia, ha raccontato a Conan O’Brien nel suo podcast il motivo per cui ha smesso di confessarsi all’età di 15 anni dopo un imbarazzante episodio con un prete.

Durante un’ospitata nel podcast Conan O’Brien needs a friend, Neeson ha condiviso con il celebre conduttore un aneddoto legato alla sua educazione cattolica e all’esperienza della confessione che molti ragazzi irlandesi come lui hanno affrontato e di come, dopo questa esperienza, l’attore si sia allontanato dai luoghi ecclesiastici.

Nel video completo dell’episodio, disponibile alla fine dell’articolo, l’attore racconta in modo divertente la sua storia, ma per coloro che non comprendono l’inglese, ecco un riassunto.

Cosa è successo

Liam Neeson ha parlato del suo rapporto con la confessione, che è stato bruscamente interrotto quando aveva 15 anni. Ha spiegato che quando un missionario africano visitava la loro comunità, era un grande evento e tutti andavano alla messa serale. Neeson faceva il chierichetto e considerava importante confessarsi proprio con quel missionario così mentre aspettava il suo turno di confessione, notò molte donne anziane che pregavano fuori dal confessionale.

Dopo aver confessato i peccati comuni come disobbedienza alla madre e litigi con la sorella, il giovane Liam pensò che fosse il momento di affrontare questioni più intime così ha spiegato: “Ho iniziato a parlare di me stesso e di come mi dessi piacere, come dire, tra le lenzuola. Avevo anche cercato la parola giusta e ricordo di aver pensato ‘masturbarsi? Masturbazione? Sembra qualcosa di abbastanza innocuo‘”. Ma a quel punto, il prete reagì in modo spropositato e cominciò a urlare: “Cosa fai??? Ti crescerà dell’erba sul palmo della mano prima dei 21 anni! Abbandona questa pratica malvagia!“. Neeson si sentì imbarazzato e sconvolto dalla reazione del sacerdote.

Uscendo dal confessionale, l’attore si trovò di fronte alle donne anziane di prima che avevano sicuramente sentito tutto e lo guardavano con disapprovazione. Questa situazione imbarazzante segnò la fine della sua esperienza con la confessione, come racconta Neeson ridendo insieme a O’Brien. Sebbene sia un aneddoto umoristico, mostra come un evento imbarazzante possa influenzare la fede e le pratiche religiose di una persona. È interessante notare come Neeson abbia trovato l’esperienza così imbarazzante da decidere di smettere di confessarsi.