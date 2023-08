Filippa Lagerback rivela le difficoltà che ha avuto con il marito | Ecco cosa ha detto

In una recente intervista, la presentatrice ha raccontato la sua carriera televisiva fin dagli esordi rivelando che suo marito abbia sofferto di dure malattie che l’hanno messo in ginocchio. Ecco cosa è successo.

La carismatica conduttrice televisiva Filippa Lagerback ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla sua carriera e sulla vita personale, incluso il percorso difficile affrontato dal marito Daniele Bossari. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lagerback ha tracciato il suo cammino professionale sin dai suoi inizi, rivelandosi come un volto noto sia sul piccolo che sul grande schermo.

L’ormai ex conduttrice Rai ha preso la decisione di lasciare un decennio di collaborazione con l’emittente per unirsi ai conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Discovery, una nuova sfida che la entusiasma. L’incontro con la celebrità avvenne grazie a una pubblicità di una famosa birra, che segnò l’inizio di un’affascinante carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, Lagerback ha sempre mantenuto un approccio umile alla sua posizione, riconoscendo che la fama di modella all’estero non era così eclatante come in Italia.

La carriera di Filippa

Nonostante i suoi successi, Lagerback ha ribadito di non aspirare a diventare un’assoluta primadonna e ha accettato con entusiasmo l’opportunità di unirsi a Fazio e Littizzetto su Discovery per una nuova avventura televisiva con Che tempo che fa. Ha descritto il suo rapporto con i due conduttori come una seconda famiglia, un legame di sostegno costruito durante i lunghi anni di collaborazione. La vita personale di Lagerback è altrettanto toccante: sposata dal 2018 con Daniele Bossari, la coppia affronta una storia d’amore che si estende per oltre vent’anni. Hanno dato il benvenuto alla figlia Stella nel 2003, e Lagerback ha condiviso l’importanza della famiglia nella sua vita, sottolineando il suo impegno nel ruolo di madre presente.

La parte più intensa dell’intervista riguarda la salute del marito Daniele Bossari, che ha affrontato momenti di sfida sia a livello fisico che emotivo. Ha infatti combattuto una battaglia contro un terribile tumore alla lingua e ha dovuto affrontare momenti in cui era caduto in depressione. Lagerback ha condiviso il difficile percorso che hanno affrontato insieme, rivelando che affrontare la depressione è stato particolarmente complicato a causa della natura sfuggente di questo male. Ha sottolineato la sua presenza costante durante la lotta di Bossari contro il tumore, ma ha anche ammesso che la depressione ha richiesto un approccio più sfumato e comprensivo.

L’intervista della presentatrice e la sua umanità, la sua forza nel fronteggiare le sfide sia professionali che personali, la sua franchezza nel parlare delle difficoltà affrontate insieme alla persona che ama mostrano un lato vulnerabile e autentico del tutto umano e speriamo che possa ispirare molti a lottare con coraggio contro le avversità della vita.