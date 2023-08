Can Yaman riabbraccia la famiglia dopo tanto tempo: ecco la foto

Can Yaman, fonte: Ansa- solocine.itL’estate per Can Yaman continua a regalare momenti speciali, e questa volta l’attore turco ha deciso di condividere un’emozionante rimpatriata con la sua amata famiglia.

Dopo aver dato il via alle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, l’attore turco Can Yaman ha trovato il tempo di concedersi una breve pausa in Sardegna, ma ciò che ha reso veramente memorabile questa estate è stato il dolce incontro con i suoi genitori.

L’attore è sempre stato estremamente legato alla sua famiglia, una connessione che ha dimostrato di conservare anche attraverso i social media. Recentemente, Can Yaman ha condiviso un’immagine commovente insieme a sua madre e suo padre, Gulten e Guven. Questo incontro è avvenuto in Turchia, dove i genitori di Can hanno scelto di rimanere nonostante il trasferimento dell’attore.

La famiglia Yaman, che è stata legalmente separata per un certo periodo di tempo, si è unita nuovamente in un abbraccio caloroso e affettuoso. Ecco come è andata.

Lo scatto commovente

Gulten e Guven hanno sempre sostenuto le scelte di Can, persino quando ha deciso di abbandonare la laurea in Giurisprudenza per inseguire la sua vera passione: la recitazione.

Questo sostegno incondizionato ha dimostrato di essere una mossa vincente, dato il notevole successo che Can Yaman ha raggiunto nel mondo dello spettacolo in un periodo relativamente breve e questa estate infatti è stata particolarmente intensa per l’attore.

Dopo aver rivestito i panni dell’ispettore Francesco Demir nella serie televisiva di successo Viola come il mare, Can ha anche completato le riprese per una nuova serie TV in collaborazione con Disney Plus, intitolata El Turco. La serie è destinata a debuttare presto in streaming, suscitando l’interesse di fan e spettatori. Inoltre, i prossimi mesi vedranno l’attore immergersi nel ruolo iconico di Sandokan, un progetto che ha dovuto affrontare diversi ritardi ma che è sicuramente atteso con trepidazione dai fan.

Nonostante il suo calendario fittissimo, Can ha sempre trovato il tempo di fare ritorno a casa e trascorrere momenti di qualità con la sua famiglia. La foto condivisa sui suoi account social, che lo ritrae in un affettuoso abbraccio con sua madre e suo padre, ha scatenato un’ondata di emozioni tra i suoi seguaci. I commenti affettuosi e i like hanno dimostrato quanto sia amato e apprezzato da un pubblico che non vede l’ora di vedere quali avventure lo attenderanno sullo schermo e nella vita reale.