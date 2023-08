Cassandro: il trailer sul lottatore gay di Gael Garcia Bernal

Arriverà a settembre su Prime Video il nuovo film biografico sul wresler gay di El Paso. Recupera qui il trailer e la data di uscita.

<id=”csVPlr” src=”https://www.comingsoon.it/videoplayer/embed/?idv=40921″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>Cassandro: Il Trailer Ufficiale del Film con Gael García Bernal – HD<>

Il 22 settembre sarà un giorno di grande attesa per gli appassionati di cinema di tutto il mondo, poiché sarà rilasciato su Prime Video il film biografico Cassandro, che narra la straordinaria storia di un vero wrestler gay di El Paso. Il trailer del film offre un assaggio di ciò che il pubblico può aspettarsi da questa emozionante pellicola.

Diretto da Roger Ross Williams, già noto per il documentario candidato all’Oscar Life, Animated, Cassandro approderà sullo schermo il 22 settembre, in contemporanea mondiale su Prime Video, dopo aver fatto il suo debutto cinematografico negli Stati Uniti il 15 settembre. Il film presenta una trasformazione sorprendente per Gael Garcia Bernal, che si presenta in modo completamente diverso nel ruolo di Saul Armendariz, un lottatore dilettante gay di El Paso. Conosciuto a livello internazionale come Cassandro, è soprannominato il “Liberace de la Lucha Libre“. Continua a leggerne di più.

Trama e Cast

Il trailer cattura l’energia travolgente di questo racconto, promettendo un’immersione nelle sfide e nelle vittorie personali di Cassandro, che ha saputo farsi strada nella scena del wrestling con la sua unicità e il suo coraggio.

Oltre ad interpretare il ruolo principale, Gael Garcia Bernal ha anche svolto il ruolo di produttore, dimostrando un coinvolgimento profondo in questa progetto. La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra il regista Roger Ross Williams e David Tegue, promette di tratteggiare in modo coinvolgente la vita di Cassandro e il suo percorso verso il successo. Nel cast figurano talenti come Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

Il poster del film svela un’anticipazione visiva di ciò che il pubblico potrà aspettarsi: colori vivaci e una personalità audace che riflettono la straordinaria vita del wrestler protagonista. L’attesa è palpabile e l’uscita imminente di Cassandro su Prime Video promette di essere un momento significativo per i cinefili di tutto il mondo.

Sarà un’opportunità per immergersi nella storia di coraggio, autenticità e autoaffermazione di un individuo che ha sfidato gli stereotipi e ha lasciato un segno indelebile nel mondo del wrestling e oltre.