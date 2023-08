Regista di “Twister” afferma di non essere stato consultato sul sequel | Ecco cosa è successo

Il sequel del film è in programma ma il regista ha recentemente rivelato di non essere stato consultato. Ecco cosa sta succedendo.

Jan de Bont, il regista dell’originale Twister, ha recentemente dichiarato a Inverse di aver appreso solo di recente dell’esistenza del sequel e di non essere stato contattato o coinvolto nel progetto:”Il film ha fatto guadagnare così tanto agli studi. Prima o poi l’avrebbero fatto,” ha affermato de Bont.

Nonostante il regista del primo film non sia coinvolto, durante l’intervista si è mostrato molto sicuro che il nuovo film sarà davvero diverso dal suo,e questo probabilmente a causa dei cambiamenti nella tecnologia cinematografica avvenuti dal 1996. Infatti il film Twister è stato fatto uscire proprio in quell’anno lì: mancavano ancora le grosse produzioni al computer e tutta la tecnologia in CGI che da moltissimi anni imperversa il cinema pop e i cinecomics.

Forse sarà anche per questo motivo che il regista Jan de Bont non è stato consultato? Avranno intenzione di rivoluzionare il film cercando di adattarlo al mercato odierno?

L’intervista a de Bont

Secondo un intervista rilasciata a Inverse, Jan de Bont ha commentato così il cinema dal 1996 ad oggi: “Quando le cose cadevano dal cielo, erano oggetti veri che cadevano da un elicottero. Se si girava una scena di una macchina che scappava da un tornado in mezzo a una tempesta di grandine, si trattava di vera grandine che ci veniva addosso. È un film che non può essere rifatto… Questo non accadrebbe mai più. Ogni inquadratura costava una fortuna. Ci sarebbero voluti tre giorni solo per trasferire tutte quelle informazioni su pellicola.”

Nell’intervista, il regista ha anche evidenziato che l’onda di grandi film diretti da registi come Chung, che hanno fatto il proprio nome con pellicole più piccole per poi passare rapidamente a produzioni di maggior rilevanza, è dovuta al fatto che gli studi e gli esecutivi: “vogliono poterli controllare appieno… alla fine, gli studi diranno loro cosa deve esserci nel film. Lo so per esperienza personale.” Sebbene de Bont sembri abbastanza cinico riguardo al progetto, solo il tempo dirà come si svilupperà la situazione.

Attualmente, Twisters è programmato per arrivare nei cinema il 19 luglio 2024. La sfida di ricreare l’atmosfera unica del film originale, unita all’evoluzione delle tecnologie cinematografiche, renderanno questo sequel un’attesa piena di curiosità per gli appassionati del cinema.