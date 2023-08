Ema Stokholma parla del suo trauma: tornata lì per rivivere il passato | Ecco cosa ha fatto

Ema Stokholma è tornata dove tutto è successo e si è raccontata in una toccante intervista a cuore aperto. Leggi per scoprirne di più.

Un ricordo dell’infanzia, un viaggio nel passato doloroso di Ema Stokholma, artista pluripremiata e volto televisivo amato dal pubblico. Attraverso un post sincero su Instagram, Ema ha condiviso con i suoi seguaci il suo ritorno a Romans-sur-Isère, luogo dove ha trascorso la sua infanzia caratterizzata da momenti difficili e profonde ferite emotive.

“Non ci ero tornata più a Romans-sur-Isère. Che cavolo ci tornavo a fare in quel posto dove ero nata, cresciuta, dove ero quasi morta?” scrive Ema con cruda sincerità. Infatti vent’anni fa, in una piccola auto insieme alla madre e al fratello, Ema intraprendeva un viaggio alla ricerca di una nuova vita, fuggendo da una realtà fatta di violenza e difficoltà. Un passato che, nonostante il tempo trascorso, continua a influenzare profondamente la sua esistenza.

La narrazione si fa ancora più intima quando Ema ripercorre il tragitto di quei giorni lontani. “Sto correndo per le stesse strade dove correva mio fratello, anche se a me diceva che camminava veloce. Quelle strade le ho percorse senza vestiti, nuda come un bruco verme quando scappavo dalle botte.” Le parole dell’artista raccontano la vulnerabilità e la paura che l’accompagnavano durante la sua giovinezza turbolenta.

L’intervista a Ema Stokholma

Ma è dal ricordo di un ponte che la storia assume un tono ancora più profondo. “Da quel ponte mia madre mi disse di buttarmi,” scrive Ema.

Un’immagine sconvolgente, un momento di profonda sofferenza e abbandono che si intreccia indissolubilmente con la sua esperienza di crescita. Eppure, nonostante il peso dei ricordi, Ema rivela di aver reagito diversamente quando è tornata sul ponte:”Oggi non so perché, istintivamente ci ho sputato nell’acqua, davanti a Angelo Madonia che mi guardava incredulo.”

La storia di Ema Stokholma è un viaggio nel suo passato, un’esplorazione intima dei luoghi che hanno segnato la sua infanzia tormentata. Ma è anche un racconto di rinascita e di forza interiore. Ema condivide con i suoi seguaci l’emozione di aver camminato di nuovo su quelle strade, di aver sperimentato la vita in modo diverso.: “La verità? Ho vomitato tutta la notte.” Queste parole franche e viscerali riflettono la complessità dei sentimenti che Ema ha dovuto affrontare nel suo ritorno al passato.

Il post di Ema Stokholma ha generato una risposta di affetto e sostegno da parte dei suoi fan. I commenti sotto al post dimostrano quanto sia importante per le persone che la seguono condividere le loro esperienze di lotta, speranza e crescita. Attraverso il suo coraggioso racconto, continua a ispirare e connettersi con chiunque abbia vissuto momenti difficili nella propria vita.