Shadow island. Ecco il trailer dell’horror scandinavo di Johan Storm che vi farà tremare di paura.

Recupera il trailer del paranoico horror scandinavo che ci porterà nelle gelate atmosfere del mare di Barents. Ecco il trailer.

<title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/y6qOczGx_cw” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></>

Da terra di gelidi paesaggi e oscuri misteri, arriva Shadow Island, un horror in coproduzione tra Svezia e Islanda che ci catapulta nelle atmosfere agghiaccianti del mare di Barents nel Mar Glaciale Artico. Il trailer del film è un’anteprima avvincente di ciò che ci aspetta.

Spesso la Scandinavia ci regala horror psicologici avvincenti, che tuttavia faticano a trovare spazio nel panorama distributivo italiano. Questo sembra essere il caso di Shadow Island, il quale troverà la sua uscita al cinema e on demand negli Stati Uniti dall’8 settembre. Scritto e diretto dal regista svedese Johan Storm, il film riflette le radici dell’autore, che è cresciuto su un’isola dell’arcipelago tra Svezia e Islanda.

Le lingue di entrambi i paesi sono parlate all’interno del film, conferendo autenticità e profondità all’ambientazione che vi faranno immergere ancor più dentro l’atmosfera alienante dei suoi paesaggi.

Trama e informazioni

La trama del film ruota attorno a David, un aspirante meteorologo che decide di seguire le orme del padre nell’esercito svedese.

Dopo aver scoperto frammenti del lavoro del padre, David intraprende un viaggio verso un’isola remota nel mare di Barents, il luogo in cui può sperare di trovare la verità sulla misteriosa morte del genitore. Qui, è circondato da inquietanti fenomeni: luci strane nella notte, disturbanti interferenze radio e una misteriosa caverna. Man mano che la storia si sviluppa, David si rende conto di non essere solo sull’isola. Una voce femminile inizia a farsi sentire attraverso le onde radio, una sconosciuta che cerca disperatamente di comunicare con lui. Inizia così un percorso all’interno di una rete di cospirazioni sempre più intricate e spaventose.

Il connubio tra l’estremo Nord, la solitudine oppressiva e la paranoia emergente sembra essere la combinazione perfetta per un horror avvincente e inquietante. Shadow Island promette di trascinarci in un vortice di emozioni oscure e suspense, mentre esplora il confine tra realtà e illusioni nella vastità desolata del Mar Glaciale Artico.

L’atmosfera glaciale e l’ambientazione isolata rendono questo film un’esperienza cinematografica unica, che offre una prospettiva affascinante sui terrore e sui segreti celati nelle terre inospitali del Nord.

Mentre attendiamo il suo arrivo sul grande schermo, non possiamo fare a meno di chiederci quale sorta di incubo sconvolgente ci attenda nell’oscurità di Shadow Island.