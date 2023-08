All Fun and Games: il nuovo trailer dell’horror film con Asa Butterfield

Asa Butterfield e Natalia Dyer sono le due star del nuovo film horror All Fun and Games. Recupera qui il trailer ufficiale.

Nelle ultime ore, il mondo del web è stato scosso dall’arrivo del trailer di All Fun and Games, un inquietante horror sanguinoso atteso negli Stati Uniti per il 1° settembre. Al centro della trama ci sono due fratelli, interpretati da Asa Butterfield e Natalia Dyer, noti per i loro ruoli nelle celebri serie Netflix Sex Education e Stranger Things.

Diretto da Eren Celeboglu ed Ari Costa, entrambi al loro debutto dietro la macchina da presa, All Fun and Games presenta la storia di due fratelli che si trovano a dover affrontare un’entità demoniaca.

Questa forza malevola li costringe a partecipare, insieme ad alcuni amici, a una serie di macabri giochi, versioni distorte dei giochi tipici dell’infanzia, come nascondino, con l’obiettivo di impossessarsi delle loro anime. Nel trailer, è chiaro che il personaggio interpretato da Butterfield è posseduto da una misteriosa presenza. Dopo il successo in generi diversi e la notorietà ottenuta grazie a Sex Education, l’attore si lancia ora nell’horror, pronto a sporcare , letteralmente,- la sua immagine da bravo ragazzo.

Natalia Dyer, nel frattempo, torna in un contesto simile a quello dell’ultima stagione di Stranger Things, in cui l’oscura minaccia di Vecna ha incupito l’atmosfera. Nella serie, Dyer interpreta Nancy Wheeler, la sorella di Mike.

Cast e curiosità

Oltre ai due protagonisti, il cast vanta la presenza di Benjamin Evan Ainsworth, noto per il ruolo di Pinocchio nel remake live action Disney, insieme a Laurel Marsden, Kolton Stewart ed Annabeth Gish.

Tanto Ainsworth quanto Gish hanno già esperienza nell’horror, avendo preso parte a serie come The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass.

Il lungometraggio, prodotto dalle case di produzione indipendenti Gozie AGBO ed Anton, è distribuito dalla Vertical Entertainment, fondata dai fratelli Russo. Le riprese si sono svolte in Canada lo scorso aprile e l’uscita negli Stati Uniti è prevista per l’1 settembre, mentre al momento non è stata confermata una data d’uscita internazionale. Il film dovrà competere con uno dei titoli più attesi dell’autunno, The Equalizer 3: Senza Tregua, il terzo capitolo dell’action saga con Denzel Washington.

Peter Jarowey, partner di Vertical Entertainment, ha commentato l’arrivo del film, dichiarando: “Siamo entusiasti di collaborare con AGBO di Anton & The Russo Brothers, che hanno supportato questo progetto, consentendo ad Ari [Costa] ed Eren [Celeboglu] di creare un film d’esordio basato su un’idea originale, che ha subito catturato la nostra attenzione. Siamo entusiasti di presentare al pubblico una storia terrificante pronta a spaventarli.”

Mentre aspettiamo di conoscere la data d’uscita italiana di questo promettente progetto, non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti che terranno i fan sull’orlo delle sedie.