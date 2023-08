L’ex di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte: “Ero prosciugata”

Le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte ha voluto parlare del suo momento difficile.

Tra i personaggi di Uomini e Donne in grado di conquistare maggiormente il cuore dei fan e dei telespettatori vi è senza ombra di dubbio Andrea Nicole Conte. L’ex tronista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha vissuto al massimo questa esperienza, anche se la relazione nata con Ciprian Aftim non è poi andata come sperato.

Le rivelazioni di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole era entrata in Uomini e Donne con la speranza di poter trovare l’agognato amore. Il sogno sembrava essere realizzato con Ciprian, ma dopo un periodo di convivenza la relazione è purtroppo terminata. L’ex tronista ha ora voluto rispondere tramite Instagram a diverse curiosità da parte dei suoi fan: un’occasione questa per la diretta interessata per parlare apertamente di un periodo estremamente complicato dopo la separazione dal suo ormai ex compagno.

Ecco le dichiarazioni di Andrea Nicole Conte condivise tramite alcune storie su Instagram:

“Diciamo che rispetto all’anno scorso ho preso qualche chilo in più ma la differenza è che ero prosciugata di tutto e ridotta a 47 chili di malessere e di lacrime. Questo è stato l’anno in cui invece ho deciso di fregarmene completamente e di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida. Per tornare in forma ho tutta la vita ma devo essere un connubio tra mente e corpo. Io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e per ripartire ancora più forte di prima“.

La storia di Andrea Nicole Conte con Ciprian Aftim

Andrea Nicole Conte è nota per essere stata per ora l’unica ex transgender ad essersi seduta sul trono di Uomini e Donne. Alla fine del suo percorso Nicole ha intrapreso la relazione con Ciprian Aftim: la storia fece enorme scalpore in quanto i due si incontrarono una notte lontano dalle telecamere, il che fece andare su tutte le furie la produzione del programma di Canale 5 ma anche la stessa Maria De Filippi.

La relazione tra Nicole e Ciprian è stata poi seguitissima sui social ed è continuata per un anno prima del poco positivo finale. Proprio tramite i social, in seguito anche alle domande insistenti da parte dei suoi follower l’ex tronista si è sfogata lamentandosi proprio dell’atteggiamento dei fan:

“Pretendete anche in malo modo da me che mi apra e vomiti tutto quello che è successo senza calcolare minimamente il fatto che mi state violentando psicologicamente con la vostra malata insistenza e totale mancanza di delicatezza, di sensibilità o di un minimo di empatia“.