Tananai svela che fine ha fatto la coppia ucraina protagonista di “Tango” | Ecco cosa ha detto

Il cantante ha raccontato degli aggiornamenti riguardo la coppia ucraina protagonista del videoclip di Tango. Ha detto che…

Tananai è tornato a parlare della coppia ucraina che ha ispirato il suo singolo portato al festival di Sanremo: Tango.

La coppia ucraina che ha incantato il pubblico nel famoso video musicale Tango di Tananai è tornata sotto i riflettori, suscitando curiosità tra i fan affezionati.

Dopo anni di speculazioni sul destino di questa affascinante coppia formata da Olga e Maxim, insieme alla loro figlia che si è trovata la vita totalmente sconvolta con lo scoppio della guerra per l’attacco Russo, finalmente è giunto il momento di svelare cosa è accaduto loro.

Recentemente, il cantante Tananai ha condiviso dettagli emozionanti sulla vita attuale della coppia. Contrariamente alle voci che circolavano, la coppia di Tango è ancora insieme e più forte che mai. Ecco cosa ha rivelato.

Olga e Maxim ancora insieme

Dopo aver ispirato una delle canzoni più romantiche e coinvolgenti, la vita dei due ucraini, Olga e Maxim, è ancora scossa dalla guerra imminente. Maxim infatti è ancora al fronte mentre lei e la sua bambina sono scappate in Italia: nonostante ciò la coppia è rimasta unita, ma ha anche proseguito il suo percorso tramite telefonate e videochiamate che portano aventi la loro storia d’amore.

Tananai ha condiviso il suo entusiasmo nel riportare la coppia nella luce dei riflettori. “È incredibile vedere come la loro storia sia cresciuta e abbia influenzato le vite di molte persone,” ha dichiarato il cantante. “Sono un esempio tangibile di come la musica possa creare connessioni durature.” Ma come stanno oggi Olga e Maxim? In un’intervista al Corriere della Sera, il cantante ha parlato proprio di loro e della situazione che la coppia continua a vivere. Tananai ha infatti rivelato che: “Li ho sentiti la settimana scorsa. Lui è ancora al fronte. Lei sta bene e mi ha detto che con tutte le segnalazioni che le sono arrivate ha iniziato ad ascoltare la mia musica: mi fa piacere”.



La loro storia d’amore, che ha catturato l’immaginazione di tanti, continua a dimostrare che l’amore può sfidare il tempo e le avversità. Mentre il mondo cambia e evolve, la coppia di Tango è diventata un simbolo di speranza e resilienza, un promemoria che il vero amore può resistere alle prove della vita. Purtroppo i due sono ancora divisi ma almeno ancora vivi e speriamo che presto possano riabbracciarsi e vivere come una famiglia in tempi di pace.