L’ultimo ruolo di Angus Cloud: prima di morire ha lavorato con i registi di Scream VI

L’ultimo ruolo rivestito dall’attore prima della sua tragica scomparsa.

L’ultimo ruolo di Angus Cloud, attore noto per la parte di Fezco in Euphoria morto a 25 anni. Da pochissime ore è giunta notizia della morte a soli 25 anni di Angus Cloud, attore già più che celebre nonostante la sua giovanissima carriera per via del ruolo di Fezco all’interno della serie di successo Euphoria.

Ecco qual è stato l’ultima parte interpretata prima della morte dall’attore statunitense, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella giornata di lunedì 31 luglio nella casa dei genitori a Oakland in California.

Angus Cloud: il suo ultimo ruolo con i registi dell’ultimo Scream

Prima della sua scomparsa il 31 luglio, Angus Cloud aveva terminato le riprese di un nuovo film di Matt Bettinelli-Olpin e di Tyler Gillett, ovvero i registi dello Scream del 2022 e dell’ultimo Scream VI arrivato in tutti i cinema italiani agli inizi dello scorso mese di marzo.

L’uscita di questo nuovo film, il cui titolo è al momento ancora sconosciuto, è prevista per l’aprile del 2024. Insieme a Cloud, nel cast sono presenti tra gli altri anche Kathryn Newton, Alisha Weir, Dan Stevens, Will Catlett e Kevin Durand. A lavorare in collaborazione con i registi Bettinelli-Olpin e Gillett vi sono infine i team di Radio Silence e di Project X Entertainment, che includono al loro interno i produttori Chad Villella, Tripp Vinson, Paul Neinstein, William Sherak e James Vanderbilt.

I lavori riguardanti il film non sono ancora stati del tutto completati per via dello sciopero SAG-AFTRA ancora in corso.

Gli altri lavori di Angus Cloud

Per Angus Cloud la partecipazione al film in questione avrebbe rappresentato un ulteriore passo avanti per la propria carriera dopo la fama e il successo garantiti dalla parte dello spacciatore Fezco in Euphoria.

Tra i volti di punta delle due stagioni della serie ideata e scritta da Sam Stevenson e premiata diverse volte agli Emmy, Cloud aveva di recente anche terminato le riprese di Freaky Tales di Ryan Fleck e Anna Boden rivestendo all’interno della pellicola un ruolo di secondo piano al fianco di altri importanti attori come Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis e Jack Champion.

A ciò si aggiungono le esperienze con il ruolo da protagonista nel film horror Your Lucky Day del regista e sceneggiatore Dan Brown e con The Line, pellicola diretta da Ethan Berger con un cast composto da Halle Bailey, Alex Wolff e John Malkovich.