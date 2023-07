“Senza meta”: Sophie Codegoni in difficoltà | Dispersi in aeroporto

Sophie Codegoni in panne, con la macchina rotta. Momento di panico e piani cambiati per l’influencer.

Tutto sembrava andare per il verso giusto ed invece qualcosa è andato storto. Succede a volte durante le tanto attese vacanze e l’imprevisto è lì pronto a rovinare le aspettative. Sophie Codegoni è stata protagonista di una disavventura che l’ha vista affrontare un momento di vero e proprio panico.

La neo mamma voleva godersi una bella serata fuori insieme ad un suo amico di vecchia data, Amedeo Venza, ex gieffino, ma i due hanno dovuto cambiare i piani all’ultimo minuto perché la macchina non dava segni di vita.

La coppia Codegoni-Basciano che da poco ha avuto una bambina Celine Blue, da rumors del web, sembrerebbe essere in crisi e l’amico Venza è pronto a passare qualche ora spensierata con Sophie per farle schiarire le idee e recuperare le forze necessarie per avere a che fare con una bimba piccola. Hanno così deciso di trascorrere una serata insieme, ma qualcosa non ha funzionato per il verso giusto.

La macchina in panne nel nulla

“Sono dispersa nel nulla e non passa nessuno, non possiamo chiedere aiuto ai taxi”, ha detto l’influencer che, tuttavia, sembrava abbastanza serena e per nulla spaventata dalla situazione.

Sophie, nel bel mezzo della situazione critica, ha chiesto aiuto ai suoi follower, ma nessuno le ha saputo dare i giusti consigli per ripartire perché purtroppo, la chiave della macchina elettrica si era smagnetizzata e quindi non rispondeva più ai comandi.

Un cambio di programma

Sophie fortunatamente non era da sola e ha potuto contare sul sostegno, almeno psicologico, dell’amico Amedeo Venza che cercava in tutti i modi di far ripartire l’autovettura.

“Siamo rimasti bloccati nella Smart. Dovevamo andare a cena, ma questa cena non s’ha da fare. Ci siamo vestiti bene e abbiamo fatto una bella foto, speriamo di poter ripartire in qualche modo. Aiutateci“, ha detto Sophie, purtroppo dopo vani tentativi, i due si sono arresi.

La serata però non è andata persa. L’importante è la compagnia e al cibo ci pensa il freezer: sono tornati a casa e hanno cenato con due cotolette e patatine surgelate, Coca cola zero e tanti pettegolezzi. “Alla fine è la compagnia che conta!” ha confermato Amedeo Venza, che ha voluto tirare su di morale Sophie Codegoni che per una volta sperava di potersi godere una serata fuori casa, senza la piccola Céline.