Elisabetta Canalis e il suo gesto eroico in Sardegna

La showgirl Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il suo amore per gli animali. Ma un suo gesto recente lo ha confermato del tutto.

Elisabetta Canalis è tornata nella sua amata terra natale, la Sardegna, per trascorrere le vacanze insieme alla figlia Skyler dopo il divorzio dal marito americano. Lungo la strada per raggiungere Gallura è accaduto un imprevisto: la Canalis ha bloccato immediatamente il traffico, per salvare la situazione o meglio un animale in difficoltà.

La bellezza sarda è anche testimonial della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), nonché vera sostenitrice nella lotta alle pellicce degli animali e pro per quanto riguarda l’adozione dei cani abbandonati. Il video in questione è diventato subito virale, facendo commuovere gli animalisti di tutta Italia.

Canalis in Sardegna

L’ex velina ha festeggiato il 4 luglio in America pochi giorni fa perchè comunque è legata all’America dove ha vissuto e vive tutt’ora felice e libera. Un paese che l’ha accolta a braccia aperte, anche se ora la modella sarda si trova nella sua terra natìa, godendosi la bellezza dell’isola con la famiglia.

Durante le sue vacanze estive in Sardegna, Elisabetta Canalis ha salvato una tartaruga in pericolo che stava per essere investita. Mentre stava guidando al Nord della Sardegna la donna ha inchiodato, bloccando subito il traffico. Ha notato un guscio di tartaruga sulla corsia e senza esitazione è scesa dall’automobile e ha recuperato l’animale. Poi l’ha liberata in un’area verde, augurandole “buona fortuna”, come ha condiviso nella sua storia su Instagram.