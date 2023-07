Debuttano a Wimbledon i piccoli regnanti George e Charlotte: ecco i dettagli

Le Principesse, mamma e figlia, rubano la scena alla finalissima della coppa Wimbledon. Intanto William e George condividono la loro eleganza.

Attesissimi a questa finale della coppa di tennis di Wimbledon il principe e la principessa del Galles, William e Kate insieme ai loro figli, anche loro futuri Re e Regina. La famiglia reale si è fatta attendere ma quando sono arrivati, hanno catturato l’attenzione di tutti grazie alla loro eleganza condivisa da genitore a figlio: Kate e Charlotte, la loro seconda figlia, che hanno lasciato tutti senza fiato, per la piccola di 8 anni, è stata la prima volta alla finale di Wimbledon ed è stata molto attenta a seguire la partita svolgersi tra due leggente, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il match è stato da togliere il fiato: Djokovic sicuramente un osso duro e un veterano della sabbia rossa, combatteva con i denti per cercare di vincere il uo ottavo premio, contro Alcaraz che invece si batteva per soffiare al campione la sua win steak. Sicuramente una grande emozione per la piccola principessa.

Kate e Charlotte: le future regnanti d’Inghilterra

Kate Middleton è stata molto attenta nella prima e non timida entrata nella società della principessina Charlotte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Le due infatti hanno fatto un’entrata spettacolare, seguite dal Principe William e il suo primogenito, nonché terzo nella linea di successione, il principino George. L’unico assente è stato l’ultimo figlio della coppia reale, Luis, la cui assenza è stata commentata così dalla madre: “Era molto arrabbiato perché non è riuscito a venire con noi, ci teneva tanto”. Per George invece si tratta della sua seconda volta alla finale del torneo: l’outfit in queste occasioni, ma soprattutto a Wimbledon è la chiave di volta poiché l’etichetta richiede un abito formale e molto elegante. Naturalmente Kate e Charlotte non hanno deluso le aspettative di chi le aspettava: Kate ha infatti indossato un abito verde attillato, disegnato da Roland Mouret, abbinato ad una borsetta color carne e tacchi mentre Charlotte aveva indossato un adorabile abitino blu floreale.

I maschietti di casa invece avevano abiti eleganti con cravatte All England Lawn Tennis e Croquet Club.